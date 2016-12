Petter Dass-prisen til VGTVs Rut Helen Gjævert

Journalist Rut Helen Gjævert skapte stor debatt i kristen-Norge med dokumentarserien Frelst. I kveld fikk hun Petter Dass-prisen i Oslo domkirke.

– Historien til Gjævert har ført til at mange andre mennesker har delt opplevelser som har vært vonde å bære på. Men det er viktig å si at disse vonde historiene også har vist oss viktige lyspunkter. Vi har sett mange kristne ledere som har vist både mot og omsorg i møte med det vonde, sa Vårt Lands sjefredaktør Åshild Mathisen i sin begrunnelse for at Rut Helen Gjævert (36) fikk den årlige prisen.

VGTV: Se hele Frelst her

Gjennom dokumentarserien Frelst fortalte Gjævert sin historie om livet som medlem i Jesus Revolution Army på begynnelsen av 2000-tallet. Det var for henne en historie om hvordan hun «kunne sette troen fremfor alt», historien om hvorfor hun ble så radikal og om hvorfor hun brøt med miljøet.



Samtidig utforsket hun andre religiøse miljøer gjennom å snakke med andre som ofret eller hadde ofret alt for å leve ut den rette tro.

Kommentar: Fra supersoldat til menneske

Det var en berørt Gjævert som tok i mot statuetten.

– Det er overveldende og sterkt. Og det hjelper meg til å ta i mot min egen fortelling og det som Frelst har betydd for meg og for andre, sa Gjævert til de fremmøte i Oslo domkirke.

– Jeg må få takke alle i VG og VGTV som har heiet på meg og løftet prosjektet frem og gjort det til det har blitt. Jeg må takke alle som har vært med i serien og bidratt, fortsatte hun.

I forkant av utdelingen hadde Mathisen trukket frem noen høydepunkter i debatten rundt «brente barn» og usunne kristne miljøer som har pågått i sosiale medier og i de kristne avisene ukentlig siden publiseringen av Frelst.

VG Helg: Rut Helens oppgjør med fortiden

– Egil Svartdahl gjorde dette til hovedtema på pinsevennenes sommerstevne i år. Han trakk frem ilden som pinsevennenes identitet og varemerke, og sa at «en brennende ild og iver bør forvaltes med en type varsomhet», sa Mathisen.

Petter Dass-prisen deles ut av avisen Vårt Land hvert år til «en person som har bidratt til å forene folkeliv og tro på Gud og til å sette den kristne tro på dagsorden i vårt samfunn, på en jordnær og folkelig måte i beste Petter Dass-ånd.»

Tidligere vinnere er Egil Svartdahl, Edvard Hoem, Inger Lise Rypdal og koret Oslo Soul Children.