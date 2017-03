Moské-forstander etter nikab-bråket i Islamsk Råd: Vi må melde oss ut

Basim Ghozlan, som er forstander i Oslo-moskeen Rabita, mener Islamsk Råd Norge burde skjønt at det ble bråk etter at de ansatte nikab-kledde Leyla Hasic (32).

– Det sender feil signaler, sier han til VG onsdag formiddag.

Ghozlan er forstander i Rabita-moskeen, som ligger på Grønland i Oslo og har omkring 3500 medlemmer. Sammen med fem andre muslimske organisasjoner har han undertegnet et brev som uttrykker bekymring over utviklingen i Islamsk Råd Norge (IRN).

Denne uken ble det klart at de har ansatt nikab-kledde Leyla Hasic som administrasjonskonsulent. Ansettelsen har vakt sterke reaksjoner, blant annet av kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Samtidig vurderer juristene i Kulturdepartementet om Islamsk Råd oppfyller vilkårene for bevilgning.

Ansettelsen av Leyla Hasic (32) ble gjort mulig etter at et enstemmig storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816.000 til 1,3 millioner kroner, skriver NTB.

Statsråden har også kalt IRN inn til et møte om det hun kaller «den tverrpolitisk svekkede tilliten».

Vil starte nytt samarbeidsalternativ



For Ghozlan i Rabita-moskeen er ansettelsen nok til å fatte en beslutning: Han mener Rabita-moskeen må melde seg ut av IRN og finne et annet forum for samarbeid på tvers av moskeene.

IKKE FORNØYD: Basim Ghozlan mener IRN er i ferd med å gå i en feil retning. Her er han fotografert i 2009. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Min mening er klar: Vi må melde oss ut og satse på noe nytt.

Avgjørelsen er riktignok ikke tatt i styret i moskeen, men Ghozlan mener at de skal få behandlet saken og tatt et formelt standpunkt til om de skal fortsette i IRN i løpet av kort tid.

– Det har en stund vært slik at vi mener IRN ikke lengre er egnet lenger til å representere oss, at de ikke gjør oppgavene som er gitt av vedtektene, legger han til.

Tirsdag ble det klart at Den største moskeen, Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina i Norge, bryter med IRN, men IRN-generalsekretær Mehtab Afsar hadde da ikke mottatt noen formelle utmeldelser.

– Vi bryter fordi den politikken som har blitt fulgt den siste tiden ikke er representativ for oss i det hele tatt, sa Senaid Kobilica tirsdag. Han er leder for Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina, som har 9400 medlemmer.

Truer med utmeldelse



Også Albansk Islamsk Kultursenter, som undertegnet tirsdagens brev, skal styrebehandle hvorvidt de skal melde seg ut. De har 4200 medlemmer.

Tidligere styreleder Femi Baftii, som snakker på vegne lederen Nasir Jahi, sier til VG onsdag at styret tirsdag besluttet å fryse medlemskapet sitt i IRN.

Men de vurderer også å trekke seg helt dersom de ikke kommer til en løsning med den muslimske paraplyorganisasjonen.

– Vi melder oss helt ut dersom vi ikke kommer til en løsning, sier han.

IRN uttalte tirsdag at Hasic ikke skal være deres ansikt utad og at det har vært en ryddig ansettelsesprosess.

– Rett dame for jobben

Blant folk VG møter ute i Oslos gater skaper ansettelsen av Hasic blandede reaksjoner.

– Jeg synes faktisk hun kunne gått uten nikab. Man bør tilpasse seg etter et nytt samfunn og nye kultur ut. Dette er ikke en bra måte å integrere på. Man bør se normal ut, det synes jeg hadde vært bedre, sier Mohamed.

Han er selv muslim, og ønsker ikke å stå frem med fullt navn eller bilde. Mohamed mener man legger tydeligere merke til kvinner som bruker nikab.

– Man legger merke til det på en annen måte, og tenker at det handler om kvinneundertrykking. Det blir vanskelig på jobb også, og det burde vi tilpasse oss. Det sier islam også, at man skal tilpasse seg lover og regler, påpeker han.

Karima, som også er muslim, mener på sin side at det må være personligheten og evnene som teller i en ansettelse av denne typen.

IKKE GREIT: Etiopiske Bekele mener kvinner som bruker nikab må tilpasse seg samfunnet bedre. Foto: Runa Røed/VG

– Det er helt greit å bruke nikab. Jeg kjenner godt til Leyla Hasic, og hun er rett dame for jobben. Hun snakker for alle og er veldig flink, det er det som burde bety noe, sier hun.

Muslimen Sami, opprinnelig fra Palestina, er enig.

– Hva med kvinner som går med tanga, da?, sier han, og mener dette ikke handler om religion.

– Enhver må være fri til å bestemme over kroppen sin. For meg er det det samme, men det viktige må være menneskene. Det viktigste er å gjøre en bra jobb, sier han.

– En med nikab kan være hvem som helst



Bekele, som kommer fra Etiopia, er kristen, og har bodd i Norge i 30 år. Han mener det er problematisk at kvinner med nikab ikke tilpasser seg det norske samfunnet mer.

– Når vi er i Norge er det Norge som må bestemme reglene. Dette er ikke bra, sier han.

Han mener bruk av nikab skaper frykt.

– En med nikab kan være terrorist, eller kan drepe deg. Det kan være hvem som helst. Sånn kan man ikke leve, sier han.