Krisemøte i Islamsk Råd

Det ekstraordinære årsmøtet i Islamsk Råd lørdag skal velge nytt styre etter måneder med konflikt. Striden om generalsekretær Mehtab Afsar kommer trolig til å sette sitt preg på møtet.

Klassekampen skriver at det er to mulige utfall etter møtet: Splittelse eller rettssak. Det gamle styret gikk av i sommer fordi det ikke fikk flertall i organisasjonenes øverste organ, Rådet, for å si opp generalsekretæren. Nå mobiliserer det avgåtte styret og deres støttespillere til omkamp.

Hevder generalsekretæren svekket omdømmet



Fakta om Islamsk Råd Norge (IRN) * Representerer 42 islamske medlemsorganisasjoner og trossamfunn over hele landet. * Favner mer enn 65.000 muslimer. * Har som formål å arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet. * Jobber for å fremme samhold blant muslimer i Norge. * Vil være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge, med hensyn til religion, kultur og moralske verdier. (Kilde: Islamsk Råd Norge)

Dokumenter Klassekampen har fått tilgang til viser at det avgåtte styret har diskutert generalsekretærens avgang siden 2015. De begrunnet oppsigelsen med alvorlige mangler i generalsekretærens arbeid som de hevdet svekket omdømmet til Islamsk Råd betydelig.

Rådsmøtet i juni, som avviste oppsigelsen, valgte et arbeidsutvalg som blant annet skulle granske saken. De skal orientere om arbeidet på det ekstraordinære årsmøtet.

Moskeer kan trekke seg



Enkelte moskeer skal ha truet med å trekke seg dersom ikke Afsar går av, og det skal være snakk om å danne en ny organisasjon.

Mehtab Afsars advokat Bernt Heiberg skriver i en epost til Klassekampen at dersom det skulle komme en oppsigelse, mener de denne vil være ugyldig og vil i så fall ta ut stevning og kreve at arbeidstaker står i stillingen.

Yousef Assidiq sa til VG i juli at han mener Afsar må gå.

«Nå koker det inni meg. (..) Mehtab Afsar er en bølle og det har jeg fått erfare ved flere anledninger», skrev Assidiq på sin Facebook-side den samme dagen.