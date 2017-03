Hijabdømt frisør til kamp mot nazi-vits

Frisøren Merete Hodne, som ble dømt for å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til salongen sin, går rettens vei for å stanse et revysketsj om saken.

I revyen til Løgnaslaget blir Hodne omtalt som "Nazifrisøren fra Bryne". Det er blant andre den kjente komikeren og Venstre-politikeren Per Inge Torkelsen som står bak sketsjen.

Hodne har anmeldt Løgnaslaget for ærekrenkelse, og onsdag møtes partene til rettsmøte i Stavanger tingrett.

Også to andre fra Løgnaslaget, Dag Shcreiner og Rune Andersen, må møte i retten.

– Det er helt, helt forkastelig. Jeg kjemper mot totalitære ideologier som muhammedanisme og nazisme. Da blir det helt horribelt å bli omtalt som nazifrisør, har Hodne tidligere uttalt.

Les også: Frisør dømt for å nekte kvinne med hijab adgang

Vil ikke sensurere

I februar sendte hennes advokat Linda Ellefsen Eide en begjæring om midlertidig forføyning til retten, med krav om at bruken av ordet opphører inntil det foreligger en rettsavgjørelse.

Svaret fra Løgnaslaget var at de ikke hadde noen slike planer. Revylaget viste i stedet til ytringsfriheten.

– Vi vil ikke sensurere. Sist gang det var sensur på norske scener var i perioden 1940-45, ironisk nok under nazistene, sa produsent for revyen, Pål Magnor Kvammen, i februar.

Revyen har så langt blitt framført rundt 50 ganger.

Les også: Kastet ut kvinne med hijab: – Jeg ser på det som et totalitært symbol

Spent

Torkelsen sier til Dagbladet at han er spent foran rettsmøtet onsdag.

– Det er uhyre sjelden at humor blir brakt for retten. Det er veldig viktig at vi ikke begynner å kneble humorister og setter spørsmålstegn ved satire og ironi, sier Torkelsen.

Løgnaslaget har engasjert kjendisadvokat Brynjar Meling til å føre deres sak.

Hodne ble i lagmannsretten tidligere i år idømt et forelegg på 8.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne. Saken er anket til Høyesterett.

Hodne har tidligere vært aktiv i Pegida og Stopp islamiseringen av Norge.