Hijab-saken opp for lagmannsretten

Idag er det klart for en ny rettsrunde i saken der frisøren Merete Hodne ble dømt for diskriminering av hijabkledde Malika Bayan.

Hodne anket til lagmannsretten etter å ha blitt dømt i Jæren tingrett til å betale 10.000 kroner i bot og 5.000 kroner i sakskostnader. Årsaken var at hun nektet Bayan adgang til frisørsalongen hun driver på Bryne fordi 24-åringen brukte hijab.

Frisøren ønsker å kvitte seg med islamkritiker-stempelet hun føler hun fikk gjennom tingrettsdommen, skriver Stavanger Aftenblad. I Gulating lagmannsrett i Stavanger vil forsvarer Linda Ellefsen Eide føre et vitne som hun mener vil kaste lys over mulig provokasjon i saken.

– Vi kommer til å føre et vitne som skal ha hørt at Malika Bayan fikk instrukser om å oppsøke min klients frisørsalong, sier Eide til Aftenbladet.

Eide håper videre at lagmannsretten vil foreta en grundig drøftelse av om hijab virkelig er et religiøst plagg, noe hun mener tingretten ikke gjorde.

– Det er viktig å få avklart hva som er religion, sier advokaten.

Merete Hodne har tidligere sagt i retten at hun anser hijab som et «ekstremt politisk symbol», at plagget gir henne angst og at hun fikk «helt hetta».

Hele tirsdagen er satt av til ankeforhandlingene i Gulating lagmannsrett.