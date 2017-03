Hijab-dømte Merete Hodne tapte kampen om «nazi-frisør»-vits

Frisør Merete Hodne krevde at revygruppen Løgnaslaget skulle fjerne bruken av ordet «nazi-frisør» i en sketsj, men fikk ikke medhold i sitt krav.

Det kommer frem av den ferske kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Revygruppen Løgnaslaget ble frikjent, men må betale saksomkostninger.

– Det var ikke uventet, jeg regnet med at dette skulle være utfallet. Nå kan vi senke skuldrene og få lov til å spille revy og trenger ikke å bli sensurert av en hårsår frisør fra Bryne, sier Per Inge Torkelsen til Stavanger Aftenblad.

Hodne ba om en midlertidig forføyning for å stoppe ordbruken i sketsjen. Hun kan fortsatt bringe saken inn for retten dersom hun ønsker det.

Vil kreve høyere erstatning

Frisør Merete Hodne stevnet revygruppen Løgnaslaget for en sketsj hvor de bruker ordet «nazi-frisør». Selv om de ikke nevner Hodne med navn, mener frisøren at ordbruken er krenkende mot henne.

I Stavanger tingrett på onsdag, da partene møttes, ble det klart at Hodne vil kreve et større og større erstatningsbeløp for hver gang ordet «nazi-frisør» blir fremført på revyscenen hvis hun tapte saken.

– Det går utover foreldrene mine, ungene synes det røyner på, kunder skjemmes. Jeg vurderer å stenge salongen for å bli kvitt nazifrisør-stempelet, sa Hodne under sin forklaring i retten onsdag, ifølge NRK.

Dømt i lagmannsretten

Hodne ble i fjor høst i Gulating lagmannsrett dømt til å betale 7000 kroner i erstatning til en kvinne hun nektet å fikse håret til, fordi hun bar hodeplagget hijab. Denne dommen har hun anket til Høyesterett.

VG har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Merete Hodnes advokat Linda Ellefsen Eide.