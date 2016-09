Frisør-Merete kastet ut hijabkledde Malika – nå møtes de til debatt

For litt under en måned siden ble Merete Hodne dømt for nekte hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin. Nå møtes de til debatt for første gang.

12. september ble frisør Merete Hodne (47) i Jæren tingrett dømt til å betale en bot på 10.000 kroner for å ha nektet hijabkledde Malika Bayan (24) adgang til salongen.

Hodne har anket dommen.

Frisøren nektet å farge Bayans hår på Bryne for under ett år siden, fordi hun ifølge tiltalen «ikke ønsket å ta på sånne som henne».

Under en måned etter dommen møtes de to for første gang til debatt om bruk av hijab og niqab i det norske samfunnet.

Det skjer på Sliperiet i Larvik 10. oktober, og det den lokale arrangøren Bjørn Melleby og hans firma DebattForumLarvik som er initiativtager.

Det var Østlands-Posten som omtalte debatten først.

Hodne om hijab: – Jeg ser på det som et totalitært symbol

Vil fremme kontroversielle tema



ARRANGØR: Bjørn Melleby fra Larvik er mannen som har tatt initiativ til arrangementet. Foto: Privat

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å fremme ytringsfrihet, og gjerne om kontroversielle tema. I våres hadde vi stor suksess med islamdebatt der Hege Storhaug deltok, og vi ønsker nå et nytt arrangement, sier Melleby til VG, og legger til:

– Det er morsomt å få tak den uredde og diskrimineringsdømte Hodne, som for første gang skal møte Bayan som ble nektet hårbehandling. Det kan jo bli interessant, og vi verdsetter god temperatur.

– Har du en egen agenda med dette?

– Det har jeg for så vidt. Det er mange ting ved islam som jeg er skeptisk til, og jeg ser på islam som en utfordring for vårt samfunn. Men jeg skal ikke lede debatten. Mitt formål er å ha en arena for fri debatt, sier Melleby.

Hodne: – Jeg ser frem til debatten



– Det blir spennende, og jeg ser frem til å delta på debatten. Jeg er jo en politisk aktivist, så dette er noe som passer meg godt, sier Hodne til VG.

Videre forteller frisøren at hun ikke har snakket med Bayan siden de møttes i tingretten.

– Det gjør meg ingenting å møte henne, men jeg vil fortsette å mene det jeg alltid har gjort – at hijab er et politisk og ikke religiøst symbol, sier Hodne.

Bayan bekrefter overfor VG at hun skal delta på debatten, men ønsker ikke gi ytterligere kommentarer.