Frisør Merete Hodne tapte kampen om «nazi-frisør»-vits

Bryne-frisør Merete Hodne krevde at revygruppen Løgnaslaget skulle fjerne bruken av ordet «nazi-frisør» i en sketsj, men fikk ikke medhold i sitt krav.

Det kommer frem av den ferske kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Revygruppen Løgnaslaget ble frikjent, men må betale saksomkostninger.

–Det var ikke uventet, avgjørelsen var forventet. Men det er en lettelse uansett, sier komiker og revyartist Per Inge Torkelsen til VG.

Viktig sak

Han mener saken prinsippielt har vært viktig fordi det handler om sensur og ytringfrihet for norske humorister og kunstnere generelt.

– Det er viktig at ikke en hårsår frisør kan sensurere norske revyer, sier Torkelsen.

Hodne ba om en midlertidig forføyning for å stoppe ordbruken i sketsjen. Hun kan fortsatt kreve erstatning for ærekrenkelse gjennom et sivilt søksmål, dersom hun ønsker det.

Til NRK sier frisøren at hun føler seg mobbet og at hun ikke ønsker å uttale seg mer om saken.

– Har du forståelse for at hun føler seg mobbet?



– Ja, og det er det triste oppi alt dette. At hun har det vondt. Samtidig har hun gått veldig hardt ut selv, sier Torkelsen.

Vil kreve høyere erstatning

Hodne stevnet revygruppen Løgnaslaget for en sketsj hvor de bruker ordet «nazi-frisør». Selv om de ikke nevner Hodne med navn, mener frisøren at ordbruken er krenkende mot henne.

I Stavanger tingrett på onsdag, da partene møttes, ble det klart at Hodne vil kreve et større og større erstatningsbeløp for hver gang ordet «nazi-frisør» blir fremført på revyscenen hvis hun tapte saken.

– Det går utover foreldrene mine, ungene synes det røyner på, kunder skjemmes. Jeg vurderer å stenge salongen for å bli kvitt nazifrisør-stempelet, sa Hodne under sin forklaring i retten onsdag, ifølge NRK.

Anket til Høyesterett

Hodne ble i fjor høst i Gulating lagmannsrett dømt til å betale 7000 kroner i erstatning til en kvinne hun nektet å fikse håret til, fordi hun bar hodeplagget hijab. Denne dommen har hun anket til Høyesterett.

Bakgrunn: Nektet å slippe inn kvinne med hijab – ender i retten

Selv har hun uttalt at hun ser på hijab som et totalitært symbol.

VG har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Merete Hodnes advokat Linda Ellefsen Eide eller Merete Hodne selv.