Flere vil avvikle lov om helligdagsfred

Klipper du plenen i pinsen risikerer du bråk med politi og naboer. Nå krever flere at lov om helligdagsfred avvikles.

Politiet blir nedringt av folk som klager på brudd på helligdagsfreden.

Bråkete gressklippere og jordfresere i hagen, eller oppussing setter sinnene i kok i mange nabolag.

Lov om helligdager og helligdagsfred skal beskytte gudstjenester og verdigheten i høytidsdagene:

«På helligdager fra klokken 00 til 24, og i påske-, pinse- og julaften etter klokken 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm», heter det i loven.

Nå ber ber både troende og ikke troende om at loven avvikles så raskt som mulig.

– Denne loven er veldig gammel. At politiet løper i hagene til folk og jakter på gressklippere er feil ressursbruk, sier styreleder Sten Sørensen i menigheten Sarons Dal.

Juristforbundet organiserer politiadvokatene i Norge, de mener politiet har annet å gjøre enn å håndheve dette.

FÅ LOVEN VEKK: Curt A. Lier president i Juristforbundet. Foto: Krister Sørbø , VG

– Verden er gått videre. Vi trenger ikke en lov som beskytter kristne helligdager. Jeg synes det er meningsløst at folk ikke skal få klippe plenen eller pusse opp på en fridag, sier president Curt A. Lier.

Også Adventistsamfunnet ønsker loven vekk, blant annet fordi den kun favoriserer helligdagene til Statskirken.

– Lovgivning ut fra et religiøst premiss kan lett true mindretallets religionsfrihet, sier avdelingsleder Tor Tjeransen.

Pinsebevegelsen i Norge er heller ikke begeistret for loven.

– Det er et dilemma. Vi ønsker ikke at utøvelsen av tro og helligdager skal kontrolleres av politiet. Samtidig erkjenner vi at det er fint med noen felles kjøreregler for noen rolige dager, sier pressesjef Andreas Wold Hegertun.

Sjekk hva Islamsk Råd og andre mener (under videoen, der elg og gressklipper truet hellidagsfreden på en søndag):

Humanetisk forbund, Jens Bruun-Pedersen, påpeker at loven utelater en rekke trosretninger:

– Loven bør avvikles, den er utdatert og gammeldags. Loven beskytter kun ett kirkesamfunn. Hvis vi mener noe med likebehandling burde vel i tilfelle også muslimenes bønnetid inkluderes. Eller hva med jødenes Sabbath, sier Bruun-Pedersen.

Politiets Fellesforbund er klare på at episoder knyttet til denne loven sjelden blir prioritert høyt.

– Den økonomiske situasjonen i mange politidistrikt er svært vanskelig. Det betyr hard prioritering mellom sakstyper i distriktene. Saker knyttet til helligdagsfreden, vil nok fort komme lenger ned på prioriteringslisten fordi de ikke er alvorlige nok, sier forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

Martin Enstad i Presteforeningen ønsker at helligdagsfreden skal fortsette.

– Alle kulturer har sine helligdager og våre er knyttet til egen kulturhistorie. Helligdager som fridager gir også familier muligheter til å ha fri på likt, og de sikrer et skifte mellom arbeid og hvile.

VIL HA LOV: Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, synes loven er ok. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Islamsk Råd er enig med prestene:

– Politiet har annet å gjøre enn å gå fra nabolag til nabolag og sjekke om hvorvidt helligdagsfred overholdes​. De offentlige helligdagene er en viktig del av kristen kulturarv, og vi har ingen ønske om at loven som omhandler dette skal avvikles., sier generalsekretær Mehtab Afsar.

Kirke- og kulturdepartementet vil ikke gjøre noe nå. Statsekretær Bård Folke Fredriksen (H) viser til at helligdagene har lange tradisjoner.

– Det foreligger per nå ingen umiddelbare planer om å foreslå endringer i helligdagslovgivningen, skriver han i en e-post til VG.