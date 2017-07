Turistene punger ut mer for aktiviteter og unike opplevelser

HENNINGSVÆR (VG) Luksusturister har fått opp øynene for Norge. Men cruise- og bobilturistene er heller ikke så kjipe, mener Innovasjon Norge.

Norges-turisme Innovasjon Norges gjennomfører hvert år en turistundersøkelse hvor de henter inn tall fra overnattingssteder og Hurtigruten. I tillegg intervjues turister av SSB, og svarene vektes mot det faktiske antallet overnattinger. Så mye brukte turistene i gjennomsnitt daglig i 2016: Nederland: 1260 kroner Danmark: 1470 kroner Norge: 1665 kroner Tyskland: 1720 kroner Sverige: 1875 kroner Sveits: 2195 kroner Storbritannia: 2505 kroner Spania: 2700 kroner Italia: 2920 kroner Kina: 3275 kroner USA: 3630 kroner Øvrige Europa: 1945 kroner Øvrige utenfor Europa: 3395 kroner

På Kaviar Factory kommer folk langveisfra. Kunsthallen i Henningsvær er en «grunn til å reise»-destinasjon som lokker til seg en spesiell type turister, mener Innovasjon Norge; nemlig «kulturturistene».

– Vi har stilt ut den verdenskjente kinesiske kunstneren Weiwei, og nylig blitt brukt for å lansere en ny TV for Samsung. Det er unik markedsføring for Norge. Folk som kommer til oss vil oppleve både naturen i Lofoten og kunst, sier Venke Hoff.

Innovasjon Norge ser en økning i antall luksusturister, blant annet basert på yachtene som kommer hver sommer. Men rikingene er ikke alene. Turister flest bruker mer penger på aktiviteter og opplevelser.

– Før var Norge et råvareland i reiselivssammenheng. Turister så norsk natur gjennom buss- eller bilvinduer. Nå vokser etterspørselen etter organiserte aktiviteter, også blant norske turister, sier Audun Pettersen, direktør for bærekraftig reiseliv i Innovasjon Norge.

Sett denne? Rikinger dropper Geiranger

Artikkelen fortsetter under bildet.

LOFOTEN: Turister av alle slag legger igjen mer penger enn før på aktiviteter, forteller Innovasjon Norge. Foto: Terje Bringedal , VG

Les mer: Turistboom i Lofoten: Ber om skatt for å takle søppel og avføring

Knuser turist-mytene

I fjor sommer brukte turister 39,3 milliarder kroner på ferie i Norge, en stigning på 24 prosent fra året før. Antall overnattinger steg fra 16,1 til 17,1 millioner, men disse tallene alene forklarer ikke den store omsetningsøkningen.

– Turistene bruker stadig mer penger på aktiviteter på ferie i Norge. Det gjelder stort sett alle, både hotell-, bobil-, cruise- og campingturister, sier Pettersen.

Politisk snuoperasjon: Senterpartiet åpner for turistskatt

Estimatene er basert på analyser i Turistundersøkelsen for sommersesongen i fjor. Trendene fortsetter i år, ifølge Pettersen. Og mytene om kjipe tyske turister stemmer ikke.

– Tyskere bruker i gjennomsnitt 1720 kroner dagen. Nordmenn bruker faktisk mindre. I gjennomsnitt bruker vi 1665 kroner, sier han.

Utskjelte cruise-turister holder heller ikke så godt på lommeboken som enkelte tror. Totalt la de igjen 2,3 milliarder i Norge i fjor sommer.

– Hver cruiseturist legger igjen i gjennomsnitt 860 kroner når de er i land, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet.

MASSETURISME: Geiranger er på travle dager fylt til bristepunktet av turister. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Unik markedsføring

Onsdag fortalte VG om småkommuner i Lofoten som ikke har råd til å takle den store turiststrømmen. De ber om turistskatt. Geiranger har blitt så full at stiftelsen som skal bevare verdensarven frykter opplevelsen blir ødelagt.

Så du denne: Hvaler-ordfører mener turistskatt er en spinnvill idé

Turistboomen vil trolig øke dramatisk internasjonalt framover.

– De neste ti årene er det ventet at enda en milliard mennesker vil begynne å reise. Dermed vil tre milliarder mennesker krysse landegrensene innen 2030, sier direktør Christopher Doyle i Adventure Travel Trade Association til VG.

Den amerikanske eksperten mener Norge må forberede seg. Bærekraftig turisme betyr at både miljøet og lokalbefolkning skal tåle belastningen.

– Frem til nå har Norge sluppet de enorme turistmengdene som andre steder i verden har opplevd. Først nå begynner Norge å føle på disse negative sidene masseturismen gjerne fører med seg, sier Doyle.

Artikkelen fortsetter under bildet.

UNIKT: Kapellet i Unstad er et populært objekt for den økende gruppen av fototurister i Lofoten. Foto: Terje Bringedal , VG

Norsk hyttekjærlighet

Nordmenn bruker mindre enn utlendinger på ferie i Norge.

Utlendingene har et budsjett på 2240 per dag, 575 kroner mer enn nordmenn.

– Vi må huske på at nordmenn er gift med hytta si. Selv om man kanskje har brukt flere millioner på den, så havner den ikke i statistikken når vi sammenligner feriebudsjettene til de ulike turistene, sier Pettersen.

Totalt sørger norske turister likevel for det største volumet. Vi brukte 24,5 milliarder, mens de utenlandske brukte 14,8 milliarder.