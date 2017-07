Turistboom i Lofoten: Ber om skatt for å takle søppel og avføring

LEKNES (VG) Lofoten sliter med avføring, søppel og parkering på grunn av stort turisttrykk. Småkommuner har ikke råd til å ordne opp selv og vil innføre turistskatt.

Lofoten har rundt en million gjestedøgn i året, ifølge anslag fra Destination Lofoten. Ser man forbi det glansede papiret i lokkende reisebrosjyrer, kommer baksiden av turismen frem. Søppel, avføring og brukt toalettpapir.

Turistskatt i Lofoten Turistskatt er en øremerket skatt for reiselivet og er også kjent under navn som kurtax, hotellskatt, byskatt og overnattingsskatt.

Finnes ikke i Norge i dag og ble avvist i Reiselivsmeldingen som var lagt frem i år.

VG har spurt førstekandidatene i Nordland om de vil ha turistskatt i Lofoten.

Følgende partiers førstekandidater er positive: SV, Venstre, Rødt, KrF.

Følgende partier er negative: Høyre, Frp.

MDG: ikke mot i prinsippet, men for andre løsninger som går raskere.

Sp: mot turistskatt, men mener utgiftene bør dekkes gjennom statsbudsjettet.

Ap: mener regjeringen har ignorert problemet og må gå i dialog med kommunene. Staten bør stille opp.

Kommunene får overføringer fra staten som i stor grad er basert på antall innbyggere. Det gjør at turistdestinasjoner som Lofoten havner dårlig ut, siden turistene bruker infrastruktur uten at det gir penger i kommunekassen.

På det verste kan problemene være farlige. Fire unge mennesker har mistet livet på fjellet Reinebringen i Moskenes kommune de siste syv årene. Her mangler kommunen godt over halvparten av de fem millionene som trengs for å bygge en trygg trapp.

– For et par dager siden måtte ambulansen rygge fordi folk parkerte ute i veien i Torsfjorden. Pasienten var på vei til sykehus. Turistkaoset går ut over samfunnssikkerheten i Lofoten, sier ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap) til VG.

Grendelag til kamp

På en sidevei og gjennom en liten tunnel ligger Unstad. Bygden har under 15 innbyggere. En perle i Lofoten, men langt fra så skjult som den var tidligere.

Ute i sjøen er det surfere som prøver lykken i minimal vind. På veien går det fotturister og friluftsfolk i solskinnet. Innimellom snirkler utenlandske bobiler seg frem i svingene. Og campere nyter kveldssola.

Men mellom naustene har det vokst frem et ulekkert «friluftstoalett».

På verdens nordligste surfebutikk er Kristian Breivik (47) oppgitt. Han har luktet den manglende tilretteleggingen etter turistboomen.

SURFER: Butikkinnehaver Kristian Breivik (47) og Roxy (7) har opplevd turistboomen i Lofoten på kroppen de siste par årene. Han er lei av at folk gjør fra seg mellom naust og bak bondens steingjerder i Unstad. Foto: Terje Bringedal , VG

Grendelaget satte forrige uke inn flyttbart do for å stoppe folk fra å gjøre fra seg på bondens jorde og ved naustene. Bare et par dager senere var det fullt. Og toalettet koster flere tusen å tømme.

– Steder som Unstad og Lofoten markedsfører Norge. Men vi som bor her, har ikke råd til å bygge og drive toaletter. Det blir for dyrt. I et pressområde som Lofoten må det tenkes helhetlig. Da må det offentlige betale, mener Breivik.

Skatt på innreise

VG dro lørdag til Torsfjorden med ordfører Sørdal i Flakstad, hvor et stort antall biler står parkert langs veien og den lille parkeringsplassen. Her går turister og lokale tur til populære Kvalvika.

Lofoten har vel 24.000 innbyggere. Flakstad knapt 1400.

– Vi trenger en turistskatt, men regjeringen sa nei. Overføringene vi får fra staten er til å ta vare på våre egne innbyggere. Vi har ikke råd til å drifte toaletter, parkering eller søppelhåndtering for turistene i tillegg, sier Sørdal.

Han har støtte fra Lofotrådet, et felles fora for alle kommunene i Lofoten.

KVALVIKA: Folk parkerer langs den smale veien i Torsfjorden når parkeringsplassen blir full ved det populære turområdet, og med møtende trafikk må en av dem rygge. Foto: Terje Bringedal , VG

Sørdal mener en avgift for innreise hadde vært mest rettferdig. Da ville campere, bobiler og hotellturister spleiset. Som eksempel foreslår han et ti eller tyve kroners bidrag betalt i bom og som påslag på båt- og flybilletter.

Noe av pengene mener han må gå til turstier, slik slitasje på naturen reduseres.

Han får støtte fra Elisabeth Dreyer i Destination Lofoten, som mener tilrettelagte tilbud vil styrke Lofoten som et bærekraftig reiselivsprodukt:

– Besøksbidraget må inn i et eget fond og ikke kommunenes budsjetter. Det må gå direkte til utbedring av stier, toaletter, parkering og søppelhåndtering.

Nordland: Disse vil ha turistskatt

Da Reiselivsmeldingen ble behandlet i år var det ikke flertall for turistskatt. Statssekretær Dilek Ayhan (H) er glad for det. Hun mener kostnadsnivået allerede er høyt i Norge.

VG har spurt førstekandidatene i de største partiene i Nordland om turistskatten. SV, Rødt, KrF og Venstre er positive. Høyre og Frp negative. Sp og Aps førstekandidater mener staten bør bidra mer, mens MDG mener andre tiltak bør vurderes (se faktaboks).

Statssekretær Ayhan mener reiselivet må ta regningen.

– Reiselivsnæringen må finne en egnet måte å finansiere dette på selv. De har allerede levert gode løsninger i ulike sammenhenger, skriver hun i en e-post.

SØPPEL: Kommunens søppeldunker er til høyre, mens containeren er til strandsøppel. Nå er den også full. Foto: Terje Bringedal , VG

NHO vil ha do-betaling

Ragnar Palsson i Classic Norway har ansvaret for fire hoteller i Lofoten. Han har toaletter til alle sine kunder, og at selv om sesongen utvides så er marginene for små til at de har mye oppsparte midler til et toalett-spleiselag.

– Her ligger kanskje en lukrativ forretningsmulighet. Innovasjon Norge eller staten kunne gitt bidrag til en gründerbedrift eller andre for å få bygd toaletter, så kunne man tatt betalt fra turistene. Enten frivillig eller ved å ha hatt en kortleser der, sier Palsson.

– Du kunne ikke tenkt deg å bli do-millionær selv?

– Jeg har faktisk tenkt på det. Å lage firmaet «drit og dra», ler han.

DO: Slik ser det ut etter at naboene har prøvd å rydde opp i et av «friluftstoalettene» i Unstad. Foto: Terje Bringedal , VG

Også NHO Reiseliv er inne på samme tanken. Problemet er klart. Og at kommunene sliter forstår de. Men turistskatt er de kategorisk imot.

Kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv sier at det primært er myndighetenes ansvar å tilrettelegge for søppelhåndtering og sanitæranlegg.

– Angående toaletter så mener vi at brukerfinansierte toaletter i pressområdene bør være mulig å få til. Mobile toaletter som brukes på festivaler, bør kunne brukes som midlertidig løsning, skriver hun i en epost.