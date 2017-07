Senterpartiet åpner for turistskatt

Senterpartiet har ombestemt seg etter de sa nei til turistskatt i vår. Nå vil de se om kommunene fortsatt ønsker å skattlegge turistene.

Mens reiselivsnæringen er fornøyd med de mange turistene som årlig besøker vårt langstrakte land, får kommunene kjenne andre ringvirkninger av de mange besøkende. Onsdag kunne VG fortelle at Lofoten sliter med turisttrykket.

– De har ikke forstått hvor stort dette problemet er



Flere småkommuner ønsker å innføre turistskatt for å få bukt med problemene. I reiselivsmeldingen, som var oppe i Stortinget i vår, gikk flertallet mot turistskatt.

PARADIS?: Nord-Norge får merke turismen om sommeren, og må ta konsekvensene av det. Foto: Terje Bringedal , VG

Blant annet var Senterpartiet mot skatten. Det får førstekandidat til Stortinget for Nordland SV, Mona Fagerås, til å reagere.

– At et parti som påstår de er så distriktsvennlige, ikke ser hvor stort trykket har blitt i Lofoten, synes jeg er kjemperart, sier hun.

Hun mener Senterpartiet ikke tar innover seg problemene som turismen skaper i småkommunene.

– De har ikke forstått hvor stort dette problemet er.

Flere av kommunene har rett og slett ikke råd til å prioritere turistenes forhold når de er på ferie.

– Dette er bittesmå kommuner med elendig kommuneøkonomi, som kanskje må velge mellom eldreomsorg og å legge forholdene til rette for turister. For en kommunepolitiker blir saken dermed enkel; man prioriterer innbyggerne sine, sier hun.

SV er med andre ord for turistskatt, det samme er Kristelig folkeparti. KrFs Line Henriette Holten Hjemdal mener det er på sin plass at turistene også tar ansvar for området de besøker.

– KrF har lyttet til turistkommunene som ønsker at det skal innføres turistskatt, og har sagt ja til det. Vi har noe unikt som turistene vil oppleve i Norge, da mener vi også at fellesskapet og turistene må ta ansvar, slik at vi kan legge til rette for det på en god måte, sier hun til VG.

Åpner for turistskatt

– Da vi behandlet reiselivsmeldingen, ville vi ha større statlige bidrag til de lokalsamfunnene som tar denne belastningen, enten det gjelder infrastruktur som toalett og parkering i Lofoten, eller beredskap som måtte være aktuelt rundt for eksempel Prekestolen og Trolltunga, sier stortingsrepresentant for Senterpartiet, Geir Pollestad.

Han understreker at partiet ikke er prinsipielt imot turistskatt.

– Det er klart at hvis reisenæringen lokalt, sammen med kommunene, mener dette er nødvendig og kommer med henvendelser til oss, så er det ikke viktig for oss å stenge for det. Det vi var opptatt av var at det ikke skal frita det offentlige fra å bidra, sier han.

Han mener staten fremdeles bør bidra mer, og se på hvordan behovet er etterpå.

– Først må vi prøve å få til et bedre spleiselag der staten er mer inne, og hvis kommunene fortsatt mener det er et behov for turistskatt, så må vi vurdere det, sier han.