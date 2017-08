Potent «Trollpikk»-kamp i Patentstyret

To aktører kjemper en steinhard kamp om navnet til den mye omtalte turistattraksjonen i Egersund.

– Det er klart det blir spennende!

Kjetil Bentsen fra Egersund har en rekke ganger blitt omtalt som «Trollpikkens far», og er en av to som har søkt om monopol på merkevaren «Trollpikken» hos Patenstyret denne sommeren.

Det norske statlige forvaltningsorganet, som mottar og godkjenner søknader om bruk av varemerker, vil vurdere de to søkerne opp mot hverandre i løpet av de neste tre månedene. Trolig kan bare én gå av med seieren.

Ap-Hadia besøkte attraksjonen: – Høyre og Frp setter norske verdier under press

– Fordel å være først



Kampen om varemerket står mellom Bentsen og Mette Jeanette Tønnessen. Begge er fra Egersund i Rogaland, der den fallosformede steinformasjonen ligger mellom Kjervall og Vesthovda.

– Vi har et prinsipp om først i tid, best i rett. Disse to søknadene har jo kommet med litt tids mellomrom, med søknad om merke på litt ulike varer, sier seksjonssjef Knut Andreas Bostad i Patenstyret til VG.

Tønnesen har søkt om navnet «Trollpikken Norway», men de to vil bli vurdert opp mot hverandre.

Bentsens søknad kom inn den 21. juni i år, mens Tønnesens søknad kom inn 30. juli. Dermed ligger førstnevnte best an til å få bruke varemerket til trykking av meldinger på T-skjorter. Tønnesen har søkt om å få bruke merket til trykksaker, keramikkvarer, klær, fottøy og hodeplagg.

Ikke den eneste: Flere «erotiske attraksjoner» i utlandet

«Lokalt ikon»



Bentsen har kjempet hardt for steinformasjonens kjendisstatus, etter at han foreslo navnet for reiselivsdirektør i region Stavanger, Elisabeth Saupstad, da hun etterlyste et «lokalt ikon» i januar i år.

– Jeg søkte rett og slett for å beholde merkevaren lokalt. Dette gjør jeg ikke for å tjene penger selv, men for at dem som ønsker å tjene penger på attraksjonen i området kan gjøre det, sier han til VG.

Trollpikken har i stor grad satt Egersund og Dalane-regionen på kartet, og i sommer har steinformasjonen hatt godt over 10.000 besøkende, opplyser Bentsen.

– Jeg har fått spørsmål fra folk som vil printe navnet på T-skjorter, noen har spurt om å få lage Trollpikken-øl, mens andre vil lage kopper eller selge steinsuvenirer som ser akkurat ut som Trollpikken, forteller han.

Bakgrunn: Trollpikken knekt tvers av

HET MERKEVARE: Turistattraksjonen Trollpikken i Egersund har trukket til seg mennesker fra fjern og nær gjennom sommermånedene. Nå kjemper to aktører om å få bruke navnet som merkevare. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Bentsen sier han vil la alle lokale, som har gode forslag til promotering av attraksjonen, bruke navnet om han vinner konkurransen om merkevaren.

– Det eneste jeg kommer til å be dem om er å donere en liten prosentandel av inntekten til stiftelsen de som eier området rundt Trollpikken snart skal gå sammen og danne, slik at man støtter saken. Jeg søkte tidlig for å forhindre at et selskap fra Kina plutselig skulle komme og ta patent på hele greia, sier han.

Åpen for samarbeid

Mette Jeanette Tønnessen (29) har vokst opp i Sletteid like ved steinattraksjonen og familien har opplevd den massive strømmen av turister Trollpikken har tiltrukket seg gjennom sommeren.

– Vi har gått opp og ned den bakken i alle år, også plutselig skjedde dette, og vi tenkte det kunne være kjekt å gjøre noe med det, sier Tønnesen til VG.

VIL TA PATENT: 29 år gamle Mette Jeanette Tønnessen har søkt om patent på varemerket «Trollpikken» fordi hun ønsker å gjøre noe med den plutselige oppmerksomheten hjemstedet har fått grunnet steinformasjonen. Foto: Privat

De siste ti årene har hun vært bosatt i London, men har fulgt det store oppstusset rundt hjembygda med stor interesse. Om hun skulle gå av med seieren i patentkrigen er hun ikke helt sikker på hva merkevaren vil brukes til, men tenker å jobbe med ideer gjennom de kommende månedene.

– Jeg har bare lyst til å selge noen produkter, samtidig som vi vurderer å gjøre noe spesielt med dette her, sier hun.

Om Bentsen skulle gå av med seieren beskriver hun det ikke som noe stort nederlag, og ser på samarbeid som en mulighet. Det viktigste for henne er at lokalsamfunnet står sammen.

– Akkurat nå har folk i området en masse ideer, så vi får se hva vi kan finne på, men det blir spennende å se resultatet, sier hun.

– Én må vike



Bostad i Patentstyret forklarer at de to søkerne vil bli vurdert på hvor beskrivende varemerket er for varen, samtidig som navnet etter varemerkeloven må vurderes som støtende eller ei.

– Terskelen ligger ganske høyt for å få avslag på søknaden fordi varemerket er for støtende, men ett eksempel er søknaden til Kreftforeningens kampanje «Fuck Cancer», som egentlig har helt gode intensjoner, men som samtidig kan støte andre, forklarer han.

Saksbehandlingstiden på varemerkesøknader er omtrent tre måneder, men Bostad vil ikke svare på om Bentsen ligger an til en klar seier fordi han søkte først.

– Vi vil vurdere begge søknadene, sier han.

Begge søkerne kan faktisk også oppleve å få bruke den populære turistattraksjonens navn på sine varer, om varene ikke er for like. Det må derimot avgjøres i behandlingsprosessen, opplyser Bostad.

– Men nå kan det se ut til at en av dem må vike, sier han.