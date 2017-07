Ordføreren på Hvaler: – Turistskatt?! Det er det verste jeg har hørt!

I Nordland tar flere til orde for å innføre turistskatt. Det vil ikke bli aktuelt i turistkommunen Hvaler.

– Turistskatt?! Det er det verste jeg har hørt! Er det mulig?! Nei, vet du hva? Disse turistene og sommergjestene bidrar til at det oppstår en verdiskapning i lokalsamfunnet vårt. Vi har nok en jobb å gjøre, men at den skal gjøres i form av turistbeskatning, høres helt spinnvilt ut for meg.

Ordfører Eivind Norman Borge (Frp) kunne ikke vært klarere på hva han mener om utspillet fra Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap), som grunnet problemer med søppel og avføring tar til orde for å beskatte turister.

– Turister legger igjen mye penger, og den verdiskapningen der kommer tilbake til kommunen i form av økt omsetning i de forskjellige næringene. Det må jo være nok, i stedet for å få en form for straff for å komme til et lokalsamfunn, sier Borge.

KRITISK: Ordfører Eivind Norman Borge (Frp) i Hvaler kommune. Foto: Privat

Mesteparten av året bor det 4.000 mennesker i Hvaler kommune, men i sommerhalvåret kan tallet tidvis være så høyt som 40.000, ifølge ordføreren.

– Vi ser nok at det foregår en større forurensning av søppel på denne årstiden, og at offentlige toaletter er en utfordring. Det er noe Hvaler kommune jobber med. Hvis vi ser litt stort på det, finner jeg likevel ingen baksider ved turistnæringen, sier Borge.

I Lofoten sliter flere kommuner med avføring, søppel og parkering på grunn av stort turisttrykk i sommermånedene. Fordi de ikke selv har råd til å hanskes med problemene, håper de nå å få innføre en turistskatt.

VG har snakket med ordførere i flere norske turistkommuner og hørt hva de tenker om turistskatt-forslaget.

Jan Ove Tryggestad (Sp), Stranda:

– Hvilke utfordringer opplever dere at turistnæringen gir?

– Det er til tider kaotisk på fergestrekningene. Vår store utfordring er selvsagt at Geiranger, indrefileten i norsk turistnæring, er rigget for de 220 menneskene som bor der fast. På en helt alminnelig sommerdag kan vi ha opp mot 20.000 mennesker der, og da sliter vi med å legge godt nok til rette.

– Vi sliter med alt fra sanitærforhold til overnatting og parkering. Det er ting som gjerne opptar folk når de kommer til et nytt sted.

NORSK IKON: Geiranger i Stranda kommune kan ha opp mot 20.000 besøkende hver eneste dag. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Hva tenker dere om å innføre en turistskatt?

– Vi har diskutert turistskatt flere ganger. Det er noe vi har vært åpne for, gitt at pengene går direkte tilbake til turistnæringen. Vi har spilt det gjennom flere høringer, men dagens regjering har valgt å si nei. I Mellom-Europa er turistskatt et utbredt fenomen, så jeg synes det er merkelig at vi i Norge ikke engang vil ta diskusjonen.

Anved Johan Tveit (Sp), Eidfjord:

– Hvilke utfordringer opplever dere at turistnæringen gir?

– Vi har hatt og har egentlig fortsatt en grei kapasitet, men vi skulle selvsagt helst sett at trykket fordelte seg over en lengre periode. I den grad vi har noen utfordringer i det hele tatt, så er det toalettkapasiteten langs veien. Særlig de siste årene, med en økning av asiatiske turister som kommer i busser, må det på nasjonalt plan gjøres en dugnad.

HAR GREI KAPASITET: Eidfjord-ordfører Anved Johan Tveit (Sp) fotografert i 2010. Foto: Erlend Aas , NTB scanpix

– Hva tenker dere om å innføre en turistskatt?

– Vi har ikke pratet om turistskatt her i kommunen. Hvis det skal innføres, må det skje på nasjonalt nivå, men det har ikke vært tema hos oss ennå.

Kristin Teigen (Ap), Ringebu:

– Hvilke utfordringer opplever dere at turistnæringen gir?

– Vi har ingen utfordringer knyttet til turisme og deltidsinnbyggerne våre, tvert imot så er deltidsinnbyggerne våre en viktig ressurs for kommunen.

– Hva tenker dere om å innføre en turistskatt?

– Turistskatt har ikke vært noe tema hos oss i det hele tatt. Turismen har ikke hatt noen store, negative konsekvenser for oss, verken for næringslivet eller andre.

Espen Granberg Johnsen (Ap), Lillehammer:

– Hvilke utfordringer opplever dere at turistnæringen gir?

– Det hender det blir avfall, men det håndterer vi. Det er mange som har nytte og glede av at vi har besøk, og da er vi forberedt på at det kan være litt ekstra jobb med å rydde opp. Vi har offentlige toaletter der vi mener det er størst behov for det, men vi skulle alltids ønske at det var flere.

– Hva tenker dere om å innføre en turistskatt?

– Turistskatt har ikke vært noe tema vi har diskutert, rett og slett. Det er fordi at hvis man skal ha det i Norge, vil det være en frivillig ordning, og dermed er det ikke veldig aktuelt for Lillehammer. Jeg tror mange innen reiselivsnæringen kunne vært interessert i en type turistskatt, men fordi det er en frivillig ordning tror vi at det er en begrensning i hvor mye inntekt det vil gi.

Rune Rafaelsen (Ap), Sør-Varanger:

– Hvilke utfordringer opplever dere at turistnæringen gir?

– Vi har et kapasitetsproblem og kan ikke ta imot så mange som vi ønsker. Vi har to store hoteller og planer om et tredje hotell, i tillegg til at vi har en rekke campingplasser og hytter.

KAPASITETSPROBLEM: Ordfører Rune Rafaelsen (Ap) forteller at man ikke har snakket om turistskatt i Sør-Varanger kommune, men at det kan bli aktuelt å be bobil-turister betale for strøm og toalett. Foto: Terje Mortensen , VG

– Hva tenker dere om å innføre en turistskatt?

– I sentrum er det mange bobiler som parkerer gratis og benytter seg fritt av strøm og toaletter. Vi har snakket om å innføre en ordning der de betaler for det, men det har ikke vært snakk om noen turistskatt ennå. Samtidig utelukker vi det ikke, for det er rimelig at man betaler en liten skjerv for å bruke infrastrukturen dit man kommer. Det tror jeg at mange også er innstilt på å gjøre når de reiser på ferie.

Monica Vee Bratlie (H), Hurum:

– Hvilke utfordringer opplever dere at turistnæringen gir?

– Hvis jeg skal trekke fram en utfordring, så er det at vi får noe økt antall pleietrengende i hjemmesykepleien. Angående forsøpling har vi ikke hørt om at vi ikke klarer å håndtere det, men det krever sikkert litt mer av avfallsfolk. Vi har offentlige toaletter på en del gjestehavner og strender.

– Hva tenker dere om å innføre en turistskatt?

– Turistskatt kommer vi i hvert fall ikke til å innføre. Vi er kjempefornøyde med den turismen som er her. Hvis det er sånn at det fører til mer forsøpling, vil vi prøve å løse det på en annen måte.