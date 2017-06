Nye Norwegian-kanselleringer - dette har du krav på om du blir rammet

Norwegian har nok en gang trøbbel med forsinkelser og kanselleringer. Forbrukerrådet oppfordrer alle til å ta kontakt med flyselskapet sitt så raskt som mulig hvis flyet blir forsinket eller kansellert.

Flyselskapet Norwegian ble i helgen nok en gang rammet av kanselleringer og forsinkelser som har gått ut over flere hundre personer. Mandag måtte flyselskapet se seg nødt til å kansellere alle flyavganger til og fra Aalborg, melder Danmarks radio (DR).

Kommunikasjonsrådgiver Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet anbefaler folk som blir rammet av forsinkelser og innstillinger å ta med kontakt med flyselskapet så raskt som mulig.

– Hvis du er usikker på hva du har rett på, skal det være oppslag på flyplassen. I tillegg skriver Norwegian om rettigheter på nettsidene sine. Forbrukerrådet har også rettighetsstoff på nettsidene våre. Man kan plotte inn reisen sin og finne ut hva slags rettigheter man har, sier han til VG.

Halsos tror ikke folk flest er klar over hva slags rettigheter de har. Han understreker at det er flyselskapenes ansvar at kundene får vite om rettighetene sine.

– Vi har ikke gjort undersøkelser på dette, men det virker som om mange ikke har gode kunnskaper om rettighetene sine. Vi har heller ikke gjort undersøkelser på hvor godt flyselskapene opplyser kundene sine, men det virker ikke som om det blir gitt god informasjon. De må informere i skranken på flyplassen, sier han.

Erstatning

Hva du har krav på, avhenger av hvor lang flygningen din er. Så mye har du krav på ved ulike lengder på flyturen:



• 250 euro for alle forsinkede flygninger opp til 1500 kilometer.

• 400 euro på en flygning på over 1500 kilometer innenfor EØS-området, i tillegg til samtlige andre flygninger på mellom 1500 og 3500 kilometer.

• For forsinkelser for alle flygninger over 3500 kilometer har du krav på 600 euro i erstatning.

EU-domstolen har slått fast at man har krav på erstatning som er fastsatt på forhånd dersom du ankommer reisemålet mer enn tre timer etter planlagt ankomsttidspunkt. Dette gjelder også for Norge.



Assistanse



Ved forsinkelser vil du kunne ha krav på måltider og forfriskninger, i tillegg til dekning av utgifter til to telefonsamtaler. Videre skal flyselskapet tilby overnatting der det er nødvendig, i tillegg til transport mellom lufthavnen og overnattingsted.

Dette har du krav på dersom flyet er:

• Forsinket med to timer på flygninger på under 1500 kilometer

• Forsinket med over tre timer flygninger på over 1500 kilometer innenfor EØS-området, i tillegg til samtlige andre flygninger på mellom 1500 og 3500 kilometer.

• Forsinket med fire timer på øvrige flygninger.

Disse kravene gjelder imidlertid ikke i tilfeller der flyselskapet kan bevise at forsinkelsen ligger utenfor deres kontroll.

Er du uenig i flyselskapets begrunnelse, kan du klage til Transportklagenemnda for fly. På Forbrukerrådets nettsider kan du få hjelp med klagehjelp.

Norwegian har mandag ikke svart på VGs spørsmål om forsinkelsene.