Geiranger fylt til bristepunktet av turister: – Ødelegger opplevelsen av verdensarven

UNESCOs verdensarvliste

** World Heritage List (WHL), eller verdensarvlisten, ble etablert i 1972 av UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur).

** Listen har som mål å verne om verdens uerstattelige kultur- og naturarv.

** Status som verdensarv innebærer et ansvar for å sikre stedene for ettertiden.

** Norge har åtte steder på listen. Geirangerfjorden, Nærøyfjorden og Rjukan og Notoddens industrihistorie er noen av dem.

Kilde: NTB/ unesco.no