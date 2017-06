Forbrukerrådet: Unngå rådyr leiebil-forsikring

Bilutleieren Avis trekkes frem som de eneste som ikke oppgir pris på egenandelsforsikring, viser en gjennomgang fra Forbrukerrådet.

Skal du leie bil til ferien i sommer, bør du betale for alt av tilleggsutstyr før avreise. Når du henter ut bilen på feriestedet, er du prisgitt informasjonen fra den som sitter i skranken - og du vet ikke om du betaler riktig pris.

– Derfor kan man ende opp med å betale for mye, forteller fagdirektør for finans, Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

– Kjøp forsikring på forhånd

Et område der det kan skille mye i pris, er på forsikringer som selskapene tilbyr. Nå har Forbrukerrådet undersøkt det de mener er den viktigste forsikringen for kundene; forsikringen mot den høye egenandelen.

Bilene leies ut med en høy egenandel på kasko- og ansvarsforsikring, men det er mulig å kjøpe en forsikring som reduserer eller fjerner egenandelen.

– Det er bare denne forsikringen som reduserer eller fjerner egenandelen som er viktig når man skal leie bil, forteller Jensen.

– Avis er verstingene

Når Forbrukerrådet undersøkte prisene på egenandelsforsikringen hos Avis, Hertz, Budget og Europcar, trekker de ut Avis som versting.

Jensen forteller at prisen på egenandelsforsikringen ikke dukker opp under bestilling på nettsiden til Avis og at det heller ikke står noen informasjon om denne forsikringen. Dette mener Forbrukerrådet er for dårlig.

– Vi mener at Avis tilbakeholder viktig informasjon. Når dette er en forsikring vi anbefaler så er det bare rett og rimelig at man vet hva man skal betale, sier fagdirektøren og legger til at dette bare er et problem de fant hos Avis.

Uenig

Administrerende direktør i Avis, Ole Grønvold er ikke enig i kritikken fra Forbrukerrådet.

– Vi har blant annet en pakke som heter 360 grader hvor forsikring som gir null i egenandel er med. Men det stemmer at kroner null i egenandel ikke kommer frem i veiviseren, forteller han og legger til at det er flere måter kundene kan skaffe seg denne forsikringen.

– Man kan oppnå null i egenandel ved å kombinere ulike tilleggsprodukter. Og disse produktene er nærmere beskrevet i en detaljert liste under fanen «produkter og tjenester» på hjemmesiden vår, forklarer Grønvold.

Grønvold forteller at grunnen til at Avis ikke oppgir null i egenandel som et selvstendig valg er at de ikke ønsker at enkelte kunder skal betale for noe de allerede har betalt for.

– Vi ønsker å gjøre det billigst mulig for våre kunder. Av eksempel kan vi nevne at det er noen kunder som har kredittkort hvor denne forsikringen er inkludert, forutsatt at kunden betaler med dette kredittkortet, sier Grønvold.

Ønsker å være best

Forbrukerrådet står på sitt og mener Avis ikke gir tilstrekkelig med informasjon til kundene. Grønvold forteller at de ønsker å være best i klassen og så forbrukervennlig som mulig.

– Vi er ydmyke og lydhøre i forhold til hva forbrukerne mener, så hvis Forbrukerrådet mener at vi på enkelte områder ikke er gode nok, så tar vi selvsagt til oss denne kritikken og vil gjøre de endringene som de mener er nødvendig og rette oss etter deres mål umiddelbart, forteller han.

