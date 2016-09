Bussjåfører fikk kjørenekt etter papir-trøbbel

Sjåfør etter sjåfør fikk kjørenekt under kontrollen. Dermed endte helgeturen for langt over hundre passasjerer her – langs E39 utenfor Egersund.

En av sjåførene hadde ikke gyldig buss-sertifikat. De to andre manglet ifølge Vegvesenet nødvendige papirer for å kjøre buss.

– Det var tre norske busser fra tre norske selskaper med tre norske sjåfører som ble stoppet uavhengig av hverandre, sier overingeniør Pawel Grusza i Statens vegvesen til VG.

Alle de tre sjåførene vil bli politianmeldt etter kontrollen på Krossmoen utenfor Egersund lørdag formiddag, skriver Dalane Tidende – som først omtalte saken.

Grusza og kollegene trodde nesten ikke sine egne øyne da turbuss etter turbuss full av passasjerer måtte tvangsparkeres etter at sjåførene ikke kunne bevise at de hadde lov til å kjøre buss.

– Så lenge de ikke er registrert i systemene våre, og så lenge de ikke har med seg nødvendige papirer, har vi ikke noe annet valg enn å nekte dem å kjøre videre, sier han til VG.

– Må være gode eksempler

Norske busselskaper har de siste årene klaget på stadig hardere konkurranse fra utenlandske selskaper med utenlandske sjåfører som ikke følger norske regler på norske veier.

– Vi som bransje kan ikke kreve at andre skal være seriøse og følge regler, når det ser ut som om vi ikke følger reglene selv. Vi må gå foran som gode eksempler. Det oppfatter jeg at hele bransjen er opptatt av, sier kommunikasjonssjef Lubna Jaffery i Tide til VG.

En av bussene som ble stoppet var prydet av logoen til transportgiganten. Bussen eies av et mindre selskap som jevnlig kjører for Tide, men som denne gangen var ute på et annet oppdrag.

Sjåfør 1: Min feil

– Jeg forsto ingenting da de fortalte meg at sertifikatet mitt hadde gått ut. Men de hadde helt rett. Vi har mange papirer å holde styr på, og her hadde jeg rett og slett rotet med datoene, sier Jon K. Rødland som satt bak rattet på Tide-bussen.

Han har kjørt buss i over 20 år.

– Jeg hadde bestilt time for legekontroll fordi neste uke fordi jeg visste at jeg måtte oppdatere papirene senere i høst. Jeg trodde at jeg skulle fornye sertifikatet samtidig. Jeg regner med at jeg får en bot for dette. Men det er greit, det er helt og holdent min feil, sier han.

Sjåfør 2: Myndighetenes feil

En av de andre bussene var fra Kristiansand-selskapet Norwegian Tour Buses. De hevder at det hele skyldes en misforståelse.

– Jeg fikk det såkalte yrkesbeviset i høst etter 140 timer og en prøve. Men Biltilsynet har ikke registrert dette – og førerkortet jeg fikk 1. desember manglet derfor et stempel yrkessjåfører må ha, sier sjåfør Svein Oddvar Skarbø til VG.

De 60 studentene på bussen – som egentlig skulle til Preikestolen – ble stående i tre timer før en ny sjåfør kunne kjøre dem videre.

Tide: Vil skjerpe rutinene



Det har ikke lyktes Skarbø å komme i kontakt med Biltilsynet lørdag kveld. Det skaper flere problemer for Skarbø.

– Situasjonen er jo at jeg egentlig skal kjøre buss igjen i morgen, men det går jo ikke. Skal jeg ta den sjansen og risikere å bli stoppet igjen? Jeg må snakke med arbeidsgiveren min igjen og finne ut hva vi gjør. Det er ingen lett situasjon, sier han.

Tide sier at de nå vil skjerpe rutinene med selskaper og sjåfører de leier inn.

– Vi har gode rutiner som gjør at dette ikke vil skje med sjåfører som er ansatt i Tide. Men det er tydelig at vi må skjerpe rutinene som gjelder våre underleverandører, det vil vi gjøre etter dagens kontroll, sier kommunikasjonssjefen.