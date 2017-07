Widerøe har kansellert nærmere 100 avganger i juli

Norwegian er nå i rute og flyr som normalt, men Widerøe har kansellert i underkant av 100 flyvninger i juli.

Norwegian har jobbet på spreng etter at de torsdag kveld kansellerte ni avganger. Allerede i løpet av samme kveld, klarte flyselskapet å redde inn en av de innstilte avgangene.

Men Norwegian er ikke det eneste flyselskapet som har problemer med å få flyene til å gå i rute i sommer. Widerøe har nemlig sett seg nødt til å kansellere flere flyginger på grunn av bemanningsmangel.

Informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe forklarer at de har i alt kansellert i underkant av 100 avganger i hele juli på grunn av mangel på både piloter og kabinsetting.

– Hver eneste av disse kanselleringene er beklagelig. Vi har dessverre hatt manko på crew, men det var noe vi så tidlig og har derfor forsøkt å være i tidlig dialog med dem som blir rammet, forteller Solli.

Skal fly som normalt fra August

Ifølge Solli fikk Widerøe vite om bemanningsregelen tidlig og har derfor vært tidlig ute med å kansellere. Hun forklarer at de har forsøkt å velge flyginger som rammer færrest mulig passasjerer.

– Vi kan ikke gjøre annet enn å beklage til de som er rammet og vi håper at vi finner en løsning slik at alle komme frem, sier Solli.

Widerøe har vært i kontakt med passasjerene som har blitt rammet og gitt tilbud om alternative flyginger.

Solli forteller at dersom passasjerene ikke finner en ny flyvning som passer for dem får de full refusjon av billettene. Widerøe fly som normalt fra august.

Beklager overfor passasjerene



Kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Fatima Elkadi forteller at flyselskapet har jobbet for å få til en løsning for de rammede passasjerene torsdag, og at de nå har funnet et løsning for reisende fra Oslo til Kos.

– Vi beklager på det sterkeste ovenfor de berørte passasjerene og forstår at dette har vært svært frustrerende, sier Elkadi.

Norwegian har ingen nye kanselleringer fredag, og Elkadi forteller at de gjør alt de kan for å jobbe i henhold til ruteplanen.