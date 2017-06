Vil reise Trollpikken igjen

Geolog Pål Thjømøe vil starte kronerulling for å reise Trollpikken.

– Vi må ta affære så fort som mulig. Jeg har tatt initiativ til dette, den må jo bare på plass igjen. Det er et rent kutt og burde ikke være så vanskelig å få reist, sier geolog Pål Thjømøe til VG.

Han jobber som geolog i Unesco og omtaler den knekte fjellformasjonen i Egersund som en form for naturterrorisme.

Nå vil han heise Trollpikken på plass igjen, skriver Dalane Tidende.

– Boret



Det var lørdag morgen turgåere oppdaget at attraksjonen Trollpikken var knekt.



– Jeg ble fly forbanna, dette er kriminalitet og totalt uakseptabelt. Jeg håper dem som har gjort det, får seg en smekk på fingrene, sier Bjarne Sigve Kverneland (47) fra Ålgård til VG.

Han forteller at han ved 10-tiden lørdag gikk på tur sammen med en kamerat for å se den spesielle fjellformasjonen i Eigersund kommune i Rogaland. På vei opp møtte de en gruppe joggere som fortalte at Trollpikken var knekt, forteller han.

– Vi fikk det ikke til å stemme. Men når vi kom opp og så den, var den rett og slett boret, kilt og knekt.

SKAL REISES: Geolog Pål Thjømøe vil reise Trollpikken med hjelp av lokale krefter. Foto: PRIVAT

Skal ikke bli et symbol på idioti

– Dette er et symbol på idioti, og det er viktig å reise den igjen, sier Thjømøe.

– Vi borer inn stenger og trer den inn på. Jeg vet ikke hvor dyrt det er, men vi skal dra å se på det med en entreprenør på mandag. Jeg tror mange vil bidra for å få den på plass, forteller geologen.

Han tror det kan ta inntil to uker før Trollpikken, som ifølge Thjømøe er 930 millioner år gammel, kan være reist igjen.

