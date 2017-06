Norwegians flygesjef innrømmer: Vi har for få piloter

Flygesjef Tomas Hesthammer i Norwegian sier han jobber på spreng for at passasjerene skal komme seg på ferie. Norwegian kansellerte mandag minst 19 avganger.

De siste dagene har flyselskapet Norwegian kansellert en rekke avganger i Skandinavia. Mandag ettermiddag fikk Aftenposten opplyst at 18 avganger var kansellert i Europa hittil i dag. To av avgangene var fra Oslo og åtte fra København.

Mandag kveld ble det klart at også kveldsflyet mellom Oslo og Barcelona er innstilt.

Nå frykter mange passasjerer at de ikke kommer seg på sommerferie som planlagt. Flygesjef Tomas Hesthammer sier til VG at de gjør alt som står i deres makt for å løse problemet, men at den langsiktige løsningen er å ansette flere piloter.

– Det er et grunnleggende problem at det er for få piloter tilgjengelig i Norwegian-systemet, sier Hesthammer.

Flygesjef: Vi jobber på spreng



Flygesjefen sier at pilotmangelen har to hovedårsaker: En forsinkelse i leveransen av nye Boeing 737 MAX-fly som gjør at treningsopplegget tar mer tid og koster mer ressurser. Og vanskeligheter med å rekruttere nye piloter.

FLYGESJEF: Tomas Hesthammer i Norwegian.

– Dette høres ut som problemer som tar tid å løse?

– Vi jobber på spreng med kortsiktige løsninger som å leie inn bemannede fly fra andre operatører for å betjene de rutene vi ikke klarer å dekke selv. Men det markedet er også ganske tøft nå i høysesongen, innrømmer Tomas Hesthammer.

– Er det noen bedring i sikte?

– Det har jeg ikke oversikt over her og nå. Vi jobber på spreng med å finne ledig kapasitet for å leie inn det. Dessverre er det ikke helt enkelt.

– Det er mange som skal på ferie nå og blir bekymret for om flyet går. Kommer de seg på ferie?

– Vi gjør alt som står i vår makt, det er det eneste jeg kan love, sier Hesthammer til VG.

– Det er klart jeg ser at dette ikke er bra for dem som skal på ferie. Antall passasjerer som opplever dette er ikke veldig mange, men det spiller ingen rolle om de er få eller mange for dem som opplever dette. Derfor gjør vi alt vi kan for å løse dette på kort sikt.

Sommertrøbbel



For ett år siden, den første helgen i juli 2016, hadde Norwegian 18 kansellerte flyavganger. Flere tusen passasjerer ble rammet. Også da var det trøbbel når det gjaldt bemanning av piloter.

Tall fra 2015 viste at selskapet kjøpte 3500 fridager av pilotene sine. Også i år forsøker Norwegian å kjøpe ut fridager hos pilotene.

Ifølge DN skal pilotene ha blitt tilbudt opptil fire ganger ordinær lønn for å jobbe på fridager. Avisen skriver at fagforeningen avviste tilbudet.

Leder i Norsk pilotforbund reagerer på at Norwegian nok en gang starter sommeren med å kansellere avganger.

– Det føyer seg bare inn i rekken av slike hendelser. Det er åpenbart at de er underbemannet. Dette er jo bare begynnelsen av sommeren, så det lover ikke bra, sier Petter Førde, leder i Norsk pilotforbund i Parat.

– Én syk pilot er ikke nok

Han er ikke imponert av kanselleringene Norwegian har gjort, og forteller at underbemanning har vært det store problemet med Norwegian i lang tid.

– Spesielt på pilotsiden. De må jo bemanne slik at de har folk på en standby-liste dersom noen blir syke, sier Førde, og peker på at andre flyselskap ikke har de samme problemene som Norwegian.

BEMANNING: Petter Førde er leder i Norsk pilotforbund i Parat. Han mener det flyselskapet Norwegian må få kontroll over bemanningen i selskapet.

Han sier til VG at situasjonen for de ansatte ikke har blitt bedre etter den store streiken for to år siden.

400 nye piloter i år



Leder Halvor Vatnar i pilotforeningen Norwegian Pilot Union (NPU) sier til VG at deres medlemmer jobber som aldri før, men at spørsmål om bemanning og hvordan sommeren er planlagt må gå til operatørene i Norwegian.

– Vi driver kun med utleie av piloter. Det er opp til Norwegian å skaffe ressurser. Det er åpenbart at de ikke har planlagt sommeren godt nok, sa han til NRK.



Norwegians pressekontakt har ikke vært tilgjengelig for intervju mandag på grunn av stor pågang. Astrid Mannion-Gibson har sendt en e-post til VG der hun svarer på kritikken fra pilotforbundet:

– Norwegian rekrutterer nye piloter hele tiden; i 2016 rekrutterte Norwegian mer enn 500 piloter og så langt i år har vi rekruttert rundt 400 piloter, skriver hun.

Norwegian: Ekstra sårbare

Hun kommenterer også de siste kanselleringene mandag:

– Dessverre har vi måttet kansellere flygninger til og fra Aalborg i dag. Dette skyldes mangel på crew – det er først og fremst mangel på piloter som er grunnen til disse kanselleringene.

– Vi har forsøkt så godt vi kan å bemanne opp, men vi er også ekstra sårbare når det er høysesong og det oppstår uregelmessigheter. Samtidig har forsinkelsen av den nye flytypen Boeing 737 MAX også resultert i ytterligere utfordringer. Vi jobber nå med å få inn ekstra piloter og har gitt tilbud til alle piloter som er beredt på å stille opp, en betydelig kompensasjon for å avhjelpe situasjonen, skriver Mannion-Gibson til VG.