Nordmenn strømmer til Syden - selv om det har vært fint vær i Norge

Selv om finværet har kommet til Norge betyr det ikke at nordmenn dropper sommerferien til varmere strøk.

For mange nordmenn har det blitt en regntung start på sommeren. Bergenserne hadde regnvær nesten hver eneste dag i juni, mens også Østlendingene ble bedt om å finne frem paraplyen.

Men det betyr ikke at det bare har vært gummistøvel-vær. Særlig i Nord, men også flere andre steder i Norge har så langt i sommermånedene har fått smake skikkelig på sommervarme med opp mot 30 grader.

Fortsatt noe ledig



Skal vi tro reiseoperatørene er det nærmest garanti om sol og varme strender som gjør at mange nordmenn lokkes til sydligere strøk. Flere av de store charter-operatørene VG har snakket med sier de opplever stor pågang.

– Hvis du ser på charterturene våre så begynner det å bli litt langt i mellom plassene. Det finnes fortsatt noen åpninger, men det er mye etterspørsel etter restplasser. Sånn er det hver eneste forsommer, så det følger mønstret, sier Christian Fredrik Grønli, administrerende direktør i Ving til VG.

Fra slutten av juli er det litt flere reiser å velge blant. Det betyr at du ikke kan velge å vrake blant reisemål om du ikke er villig til å grave dypt i lommeboka.

– Skal man ut å reise nå kan man ikke være så kresen. Det gjelder både reisemål og sted å bo, om man ikke velger å betale mer og velger et skikkelig luksushotell, sier Grønli.

Hos Apollo kan PR- og kommunikasjonsansvarlig Beatriz Rivera fortelle at de har opplevd stor pågang på pakkereiser helt siden januar.

– Vi har fulle fly og ingen charterpakker igjen før i august, sier Rivera til VG og legger til:

– Jeg tror veldig mange lærte av den feilen av at de ventet på finværet i fjor. I år har mange tenkt at «nei, nå sikrer jeg meg den ferien med en gang».

Vil sikre seg sol

Om du er ute etter å gjøre et feriekupp sier administrerende direktør Grønli at det plutselige finværet ikke har gjort nordmenn mindre sultne på slikking av Syden-sol.

– Selv om det plutselig kommer sol her så er det ikke lenger mulig å få en ferietur til en slikk og ingenting, sier han.

TRANGT OM PLASSEN: Om du bråbestemmer deg for en tur til for eksempel i Villefranche-sur-Mer på den franske rivieraen får du ikke stranden for deg selv. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix Foto: Paul Kleiven , NTB scanpix

Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig i turoperatøren Tui, sier til VG at en tendens er at folk bestiller sydenferien sent. Rett etter skoleferien begynte merket turoperatøren et hopp i antall bestillinger.

– Det er ikke tvil om at folk kaster seg rundt og vil sikre seg sol, sier Aspengren til VG.

Hun forteller at det fortsatt er mulig å sikre seg pakkereiser i juli og tidlig i august. Om du vil hoppe på første og beste tur til varmere strøk må du ut med om lag 6500 kroner, og det finnes ikke flust av destinasjoner og hoteller å velge mellom. Om du bestiller nå og venter til skoleferien er slutt får du både finere hotell og flere reisemål å velge mellom for omlag halvparten av prisen.

KAN BLI DEG: Selv om det er populært å reise til varmere strøk sommer finnes det fortsatt noen ledige pakketurer. Foto: Mona Langset , VG

Spare penger? Reis etter skoleferien



Nora Aspengren forteller at uspesifiserte reiser er mindre populært nå enn tidligere. Videre sier hun at prisene vil bli lavere dersom du har mulighet til å reise etter skolens sommerferie er over i midten av august.

– Da skoleferien er over kan man få supre tilbud. Har du muligheten til å være fleksibel vil jeg anbefale det, for da er ikke pågangen så stor, og man vil få mer å velge i, sier Aspengren.

I august er det nå mulig å sikre seg en ukelang reise med fly fra Oslo til for eksempel Kreta og hotell for priser rett under 3000 kroner, mens du må ut med rett over 3000 for en tilsvarende reise til Hellas.



Om du vil snekre sammen din egen reise får du fra Gardermoen i juli fly fra Gardermoen til Nice og den franske riviera eller Barcelona for priser ned mot 2000 kroner med Norwegian, og rundt 3000 kroner med SAS.

