Heidi (21) skulle hjem fra København - kom ikke på bussen uten pass

Heidi og kjæresten var på vei hjem fra nyttårsferie i København. Da hun ikke hadde pass å vise fram på bussen, fikk hun ikke bli med.

– Det ble veldig mye stress med å finne en måte å komme hjem på. Jeg synes det burde vært bedre informert om, sier Lund til VG.

Etter å ha feiret nyttår i København med noen dagers byferie i etterkant, skulle Heidi og kjæresten Kristian hjem torsdag kveld. Det skulle vise seg å bli vanskelig. Da de gikk ombord i bussen som skulle ta de hjem via Sverige, fikk de beskjed om å vise identifikasjon.

– Jeg viste bankkort, som har norsk personnummer og fødselsdato. Men det var ikke godt nok, jeg fikk beskjed om å vise passet mitt, forteller Heidi.

Grunnen er den skjerpede grensekontrollen som også gjelder de nordiske landene. Ifølge politiets nettsider kan man bli bedt om å vise pass eller førerkort som voksen reisende. Det var nytt for Heidi.

– Jeg hadde ikke fått med meg de reglene. Vi ringte noen venner i København og fikk sove der, men det ble mye stress med å finne en alternativ rute, sier Heidi.

For Heidi og Kristian ble løsningen å ta fly hjem. Hun stusser likevel over at de på så enkelt vis kom seg ned til Danmark, også da gjennom Sverige.

– Jeg tenkte de samme reglene gjaldt begge veier. Vi hadde jo kommet oss hele vieen ned, forteller hun.

Politiet opplyser på sine nettsider at man kan bli bedt om å fremvise pass eller førerkort, og politiet selv anbefaler alle reisende å ha med pass.