DN: Fikk nei fra fagforening - sendte brev direkte til pilotene

Norwegian gav Pilotforeningen tilbud om dobbel overtid. Da de avslo, sendte selskapet mandag ut et brev til hver enkelt pilot med tilbud om opptil 24.000 kroner for én dag. Flere skal ha meldt interesse.

Mandag sendte Norwegian et nytt tilbud til pilotene for å dekke bemanningsbehovet for sommeren, ifølge Dagens Næringsliv.

Ifølge avisen har flere av pilotene takket ønsket å takke ja til det lukrative tilbudet, som kan inneholde mellom 18.000 og 24.000 kroner på én dag.

Det samme tilbudet ble gitt Norwegian Pilot Union sist fredag, men ble da avvist. Denne gangen går selskapet utenom pilotenes forening – hver enkelt har mottatt et brev.

Kaos i fly- eller togtrafikken? Del dine historier med VG

– Jobber på spreng

Forsøket på å kjøpe fridagene til pilotene skjer etter at selskapet de siste dagene har hatt et titalls kanselleringer.

De har også uttalt at problemet kan bli langvarig:

– Vi jobber på spreng med kortsiktige løsninger som å leie inn bemannede fly fra andre operatører for å betjene de rutene vi ikke klarer å dekke selv. Men det markedet er også ganske tøft nå i høysesongen, sa flygesjef i Norwegian, Tomas Hesthammer, til VG mandag.

Så du? Norwegians flygesjef innrømmer: – Vi har for få piloter

Han forklarer at pilotmangelen har to hovedårsaker: En forsinkelse i leveransen av nye Boeing 737 MAX-fly som gjør at treningsopplegget tar mer tid og koster mer ressurser, i tillegg til vanskelighetene med å rekruttere nye piloter.

VG har tirsdag vært i kontakt med Norwegian Pilot Union og bedt om en uttalelse. Nestleder Alf Hansen sier at fagforeningen ikke vil kommentere de siste hendelsene.

Var ikke forberedt

I brevet, som DN har fått tilgang til, skriver Norwegian at utfordringene med bemanning i sommer har vært større enn ventet og at problemene med leveringen av nye fly, har ført til at selskapet må gjøre endringer og prioritere reiser til USA.

I brevet går det frem at tilbudet om ekstra betaling gjelder fra fredag 23. juni (fredag sist uke) til utgangen av august. Selskapet legger til at flyvninger og ekstravakter skal skje etter reglene om flytid (Flight Time Limitation), ifølge DN.