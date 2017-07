Regnkaos gir veiproblemer flere steder i landet

Uvær og store nedbørsmengder har ført til oversvømmelser, stengte veier og brann flere steder i Sør-Norge. I Gudbrandsdalen er E6 stengt på grunn av flom.

E6 mellom Kvam og Frya i Gulbrandsdalen er en av flere strekninger som er stengt etter store nedbørsmengder.

Kommunikasjonsrådgiver Øystein Skoppe i Statens vegvesen sier til VG at stengingen skyldes at en bekk har gått over en lokal vei og dannet en demning ved E6.

– Det er en frykt for at denne demningen vil flomme over E6, så det er en indirekte situasjon. Vi tror at det går over og at veien kan åpnes igjen om noen timer, sier han og legger til at det avhenger av nedbørsmengder i timene framover.

– Det har kommet 70 millimeter med nedbør, og det har gått hardt utover kommunale veier og fylkesveier, sier driftsoperatør Tom Erik Amundsen i Sør-Fron kommune til NRK.

I Sogn og Fjordane er Nordfjord særlig rammet av regnet natt til mandag.

– Regnet har ført til flere hendelser for politi og nødetater i natt. Det er store vannmengder, som fører til oversvømmelser av hus og kjellere, sier operasjonsleder Kai Henning Myklebust i Vest politidistrikt til NTB.

– I Kvila i Breim ble en enebolig isolert av store vann- og steinmasser, og brannvesenet måtte redde ut to personer, forteller operasjonslederen. I Stryn ble et hus totalskadd i en brann som trolig skyldes lynnedslag.

Flere veier i fylket er stengt, blant annet E39 vest for Reeb.