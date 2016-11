Regjeringen skjerper kravene til pelsdyrnæringen: – En konfliktfylt næring i mange år

Regjeringen går ikke inn for å avvikle pelsdyrnæringen, men vil skjerpe kravene til dyrevelferden på en rekke områder.

Fredag la landbruks- og matminister Jon George Dalen (Frp) frem en stortingsmelding om pelsdyrnæringen. Regjeringen går ikke inn for å avvikle næringen, men det innføres strengere regler for dyrehold.

– Pelsdyrnæringen har vi hatt med oss i mange tiår. Men det har vært mange tiår preget av uro rundt næringen. Det har vært en konfliktfylt næring i mange år, sa Dalen innledningsvis.

– Med de tiltakene vi iverksetter nå vil det være grunnlag for å videreføre pelsdyrnæringen. Norge vil være i front internasjonalt når det gjelder dyrevelferd i pelsdyrnæringen, sier Dale.

Et utvalg satt ned av regjeringen har gått gjennom pelsdyrnæringen i Norge. De drøftet to hovedalternativer for videre drift av næringen: Bærekraftig utvikling eller styrt avvikling.

Nå vil regjeringen skjerpe krav til:



Fakta om norsk pelsdyrnæring: * Pelsdyrnæringen i Norge består i dag av rundt 245 pelsdyrfarmer, ifølge Landbruks- og matdepartementet. * I norsk pelsdyroppdrett holdes kun rev og mink. * Pelsdyrindustrien mottok i 2014 totalt rundt 40 millioner kroner over landbruksbudsjettet, og over halvparten av dette går til fôrfraktsstøtte. * I 2015 arbeidet 316 personer i denne næringen.

* Forbud mot gruppehold av mink.

*Avl og fôring for å motvirke feil beinstilling hos rev

* Bruk av aktivitetsobjekt for å gi dyra et mer stimulerende miljø

* Tilpasset fôring

* Bruk av nakketang til fiksering av rev

*Utforming av skjul til rev

Pelsdyralslaget: Vil bli vanskelig for mange



Forbud mot pelsdyroppdrett i andre land: Bosnia-Herzegovina : Forbud mot pelsdyroppdrett.

Danmark: Forbud mot oppdrett av rev.

England og Wales: Forbud mot pelsdyroppdrett.

Nord-Irland: Forbud mot pelsdyroppdrett.

Skottland: Forbud mot pelsdyroppdrett.

Østerrike: Forbud mot pelsdyroppdrett.

Slovenia: Forbud mot pelsdyroppdrett fra 2015.

Kroatia: Forbud mot pelsdyroppdrett fra 2017.

Serbia: Forbud mot pelsdyroppdrett fra 2019.

Nederland: Forbud mot reveoppdrett fra 2008. Forbudet mot oppdrett av mink fra 2024 er under behandling. Kilde: Dyrevernalliansen

Pelsdyralslaget, som støtter pelsdyrnæringen, mener mange gårdeiere vil trenge statlige subsidier for å kunne drive med færre dyr i hvert bur, men tror ikke at det er et alternativ når Frp sitter i regjering.

– Skulle meldingen innebære at man foretar en betydelig reduksjon i antall dyr i hvert bur, vil det bety kroken på døra for mange, sa Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag, til NTB tidligere i dag.

I forkant av stortingsmeldingen la næringen torsdag fram resultatet av sin egen internkontroll av 490.000 dyr i Rogaland. Totalt ble det funnet 469 syke eller skadde dyr.

Veterinærinstituttet: Bør avvikles



I Norge drives pelsdyroppdrett kun med rev og mink. Det finnes rundt 245pelsdyrfarmer i landet – de fleste i Rogaland.

Et av landets høyeste fagorgan på dyreatferd, Veterinærinstituttet, uttalte i 2013 at hold av rovdyr som rev og mink i bur bør avvikles:

«Veterinærinstituttet mener at de krav regelverket vårt stiller til hold av pelsdyr ikke i rimelig grad sikrer akseptabel dyrevelferd, selv om forskriftskravene følges. Veterinærinstituttet er dessuten bekymret for om det er praktisk mulig å føre godt nok tilsyn og sikre tillitsfulle dyr i de største besetningene. På denne bakgrunn mener Veterinærinstituttet at vårt pelsdyrhold bør avvikles».