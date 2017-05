Redningsaksjon iverksatt etter funn av havarert båt

Sea King-helikopter og redningsskøyter er satt inn i søket etter mulige savnede.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

En båt av typen RIB er funnet drivende utenfor strandkanten ved Filtvet i Buskerud søndag morgen.

Hovedredningssentralen opplyser til VG at båten er undersøkt, og at det er funnet tegn som tyder på at den har vært involvert i en kollisjon.

– Vi har grunn til å tro at det kan ha vært folk om bord, og vi har derfor iverksatt søk etter savnede, sier vakthavende redningsleder Asbjørn Viste til VG.

Sea King-helikopter og to redningsskøyter er satt inn i søket – Forsvaret og Røde Kors bistår også.

RIBen funnet ved nitiden

– Det var noen barn som så den ligge og slå i bølgene. De varslet en voksen som gikk ned og fortøyde den før de ringte politiet, opplyser operasjonsleder Rune Hunshamar i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Han forteller at Røde Kors bistår med søk langs land i begge retninger.

– Den sto med nøkkel i og gasspådrag på, sier Hunshamar.