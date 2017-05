Reagerer i Risør: «Flytter» Frigjøringsdagen to dager tilbake

Krigsveteran reagerer på at markeringen flyttes. – Den 6. mai var Norge fortsatt okkupert!

Ordfører Per Kristian Lunde bekrefter overfor VG: Risør kommune har besluttet å flytte markeringen av Frigjørings- og veterandagen fra den 8. til den 6. mai i år.

Årsaken er så enkel som at Kongelige Norske Marines Musikkorps hadde fullbooket program den 8., men likevel gjerne ville delta i Risør. Reaksjonene er ikke bare enkle, derimot.

Veteran Frank Oddbjørn Sandbye-Ruud finner raskt frem ordene «uakseptabelt» og «respektløst» om ordførerens beslutning.

– Jeg blir veldig sinna. Men jeg håper dette bare var tankeløst, og ikke noe mer, sier Sandbye-Ruud til VG.

Frigjørings- og veterandagen 8. mai * Frigjøringsdagen i Norge markerer frigjøringen av Norge etter den tyske okkupasjonen i årene 1940-1945. * I 2010 besluttet regjeringen at dagen også skal være nasjonal veterandag, for slik å hedre alle veteraner for deres innsats, fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner. Kilde: Store Norske Leksikon

I et leserbrev i Aust-Agder Blad, som han først sendte til ordføreren personlig, poengterer Sandbye-Ruud at Norge fortsatt var hærtatt den 6. mai 1945.

– Jeg kommer ikke til å stille for noen markering den 6. mai, for da var vi fortsatt okkupert av nazistene, sier Sandbye-Ruud til VG.

Sandbye-Ruud ble fysisk skadet på oppdrag i Afghanistan i 2005, og fikk også diagnosen alvorlig PTSD i 2012. Han viser til at Frigjøringsdagen ble vedtatt innført som flaggdag i 1962, og Veterandagen innført av Stortinget i 2010.

– Det er ikke så mange igjen som var med i 1945, men det er mange som har vært med senere. Denne dagen er til for å minnes de som aldri kom hjem og de som bare kom hjem halvveis.

Han understreker at han har stor respekt for Marinemusikken, og reagerer også på at de blir brukt som «syndebukk» for flyttingen.

REAGERER: Frank Oddbjørn Sanbye-Ruud. Foto: Privat

– Han sier han skjønner at det skaper sterke følelser. For meg virker det som han ikke har noen som helst forståelse for hva det betyr for folk.

– Det virker for meg som en enmannsbeslutning som er tatt uten å rådføre seg med noen, sier Sanbye-Ruud.

– Kan være følsomt



Det bekrefter ordfører Per Kristian Lunden også at det var. I Risør er det den private stiftelsen Konvoibyen som står for det praktiske ved arrangementet, og da de fikk høre at Marinemusikken ikke hadde anledning, som tradisjonen egentlig er, den 8. mai, hørte de med ordføreren om det var mulig å flytte markeringen to dager frem.

– Jeg ser at det kan være følsomt for mange. Markeringen bør være på den 8. mai, så dette skal vi prøve å unngå fremover. Dessverre var det det valget vi måtte gjøre. Nå får vi Marinemusikken og sannsynligvis mange fremmøtte på lørdag, og så skal det flagges på mandag den 8. mai. Jeg håper kanskje det kan bli en dobbeleffekt av det, sier Lunden.

Han forteller at det har kommet noen reaksjoner på beslutningen.

– Det har vært litt variert fra veteranene. Noen synes det er greit, noen synes det er uheldig. Jeg håper mitt svar kan roe litt ned, sier Lunden, og viser til et debattinnlegg som kommer på trykk i Aust-Agder Blad lørdag.

Veteranforbundsleder: – Veteraner støtter flyttingen



Nestleder Sivert W. Svane i Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner, avdeling Aust-Agder, sier har er blant dem som støtter flyttingen av markeringen, og kaller det hele et engangstilfelle.

– Jeg ble informert om saken tidligere i dag, og har tatt opp saken med ordfører Lunden i Risør. Min konklusjon er at vi synes det er helt fint at Risør kommune arrangerer veterandagen den 6. mai, basert på den informasjonen Lunden har gitt til oss.

– I år ble Risør kommunes markering av Frigjørings- og veterandagen lagt til lørdag 6. mai, og det må vi veteraner forholde oss til og se på med et stort sinn. Men det er uakseptabelt å endre denne markeringen til andre dager i fremtiden uten en meget god grunn. Det skal nevnes at Risør kommune har søkt om tillatelse for dette hos Forsvaret, og så lenge Forsvaret sier at dette er greit så får vi som veteranforening forholde oss til det.

Han legger til at det er viktig for Veteranforeningen å snakke veteransaken opp, og mener det uansett er en fordel at markeringen havner på en lørdag i år.

– Vi veteraner ønsker ikke å bli oppfattet som sutrete, men som ressurssterke mennesker som har evnen til å løse vanskelige oppgaver i vanskelige situasjoner.

På Risør kommunes Facebook-sider har reaksjonene ikke latt vente på seg etter at kommunen onsdag morgen la ut meldingen om flyttingen.

«Historieløst og respektløst», «skam dere Risør kommune» og «er dette en dårlig spøk?» er blant reaksjonene fra innbyggere og veteraner.