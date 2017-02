Oslo kommune vurderer nye «Raymobiler» med nullutslipp

Oslo kommune vil vurdere å skifte ut de bensindrevne luksus-Audiene for politikertoppene med nullutslipp-biler eller biler med lavere utslipp.

Det bekrefter rådhusforvalter Marit Jansen i Oslo kommune i en e-post til VG.

– Nåværende leasingavtaler går ut høsten 2018. Utviklingen i markedet tilsier at vi forhåpentligvis ved anskaffelse av nye biler, vil kunne velge biler i nullutslipps- eller lavutslippsklasse. Per i dag er vurderingen at det ikke finnes alternative biler som tilfredsstiller nødvendige sikkerhetskrav, skriver Jansen.

Kommunens politiske ledelse og i særdeleshet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har måttet tåle mye kritikk etter at VG i fjor vår først fortalte om bilordningen.

Med egne, kommunale bensin-drevne luksus-Audier skodd med piggdekk, kan politisk ledelse la seg skysse rundt av privatsjåfører - finansiert av Oslo kommune.

LOT BILEN STÅ: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) uttrykte tilfredshet med at dieselbileierne lot bilen stå under dieselbil-forbudet i Oslo i januar - da dette bildet ble tatt. Foto: Helge Mikalsen , VG

Mange, deriblant Bellona-leder Frederic Hauge, mente det var paradoksalt at byrådslederen som går inn for et tilnærmet bilfritt sentrum og kjemper for bedre miljø, kjøres rundt i bensinbil med piggdekk og egen sjåfør.

Leste du? «Raymobilen» fortsetter å rulle

Han mente Oslos kommunetopp burde velge elbil som alternativ, og pekte på at både den danske kronprinsen og den danske miljøvernministeren kjører Tesla.

Engasjerte konsulent



I ettertid har kommunen engasjert et konsulentselskap til å vurdere tjenestebilordningen utfra et sikkerhetsbehov, og fått medhold i at ordningen bør videreføres.

Les også: Oslo eneste storby med tjenestebiler for politikerne

– Konsulentfirmaet SWECO har på oppdrag av Rådhusets forvaltningstjeneste gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse som danner grunnlag for anbefaling om opprettholdelse av transporttjenesten for politisk ledelse, ifølge rådhusforvalteren.

VG har ikke fått innsyn i denne rapporten, noe som hjemles i sikkerhetsloven. Samtidig viser Marit Jansen til en tidligere generell uttalelse fra Oslo politidistrikt, med en anbefaling om at politisk ledelse bruker transporttjenesten, blant annet ut fra det generelle trusselbildet.

To millioner i året



Opplysninger fra kommunen viser at den unike tjenestebilordningen for Oslos fremste folkevalgte koster ca. 2 millioner kroner i året i form av lønn til tre sjåfører, som også jobber som sikkerhetsbetjenter. I tillegg har bilene en leasingkostnad på ca. 200.000 kroner pr. bil pr. år.

Den sist oppdaterte kjøreloggen for bilene, viser at det fortsatt er byrådsleder Raymond Johansen som benytter seg desidert mest av biltjenesten.

Men etter at VG omtalte kjøringen i apil 2016, falt frekvensen i hans bruk av kommunens tjenestebiler fra ca. 30 turer i måneden til ca. 20 turer i måneden. Hovedsaklig har byrådslederen blitt kjørt strekningen til og fra egen bopel - Oslo rådhus.

Dette var selve utgangspunktet for kritikken mot Raymond Johansens bilbruk - og strid med instruksen for bruken av biltjenesten.

Skolebyråd i baksetet



Foruten Johansen er det ordfører Marianne Borgen (SV) og byråd for kunnskap og oppvekst, Tone Tellevik Dahl (Ap) som benytter seg mest av kommunens tjenestebiler med privatsjåfør.

Borgen bruker biltjenesten ca. 10 ganger i måneden i snitt, viser kommunens kjørelogg.

SKOLEBYRÅD: Tone Tellevik Dahl (Ap) er den fagbyråden som bruker tjenestebilene mest, viser kommunens kjørelogg. Foto: Frode Hansen , VG

Tellevik Dahl har benyttet seg av ordningen 40 ganger siden den første omtalen av Oslo-byrådets bruk av biltjenesten i april 2016.

– Er det sikkerhetsmessige årsaker til at du har benyttet deg av biltjenesten, Tellevik Dahl?

– Jeg kan ikke kommentere sikkerhet. Men jeg har benyttet bilordningen til tjenesteoppdrag, svarer Tellevik Dahl.

Hun synes det er positivt at rådhusforvaltningen ved neste anledning ser seg om etter mer miljøvennlige alternativer til dagens bensinbiler.

– Det har vært vårt syn hele tiden, så det er jeg tilfreds med, sier Tone Tellevik Dahl.

MDG-Lan brukte tjenestebilen

Også Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har ved fire tilfeller det siste året benyttet seg av kommunens tjenestebiler med sjåfør, senest tre turer i januar 2017.

– Den siste måneden har jeg hatt svært mye å gjøre, og noen ganger har jeg benyttet meg av en svært fleksibel biltjeneste for å komme meg videre etter møter som har dratt ut, sier Lan Marie Nguyen Berg til VG.

BRUKER HELST BEINA: Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) på farten over et gangfelt i Oslo sentrum. Foto: Frode Hansen , VG

Les også: Lan uten dårlig samvittighet etter drosjetur

– Du synes ikke det er et paradoks at du som bilmotstander bruker kommunal tjenestebil med piggdekk og bensinmotor?

– Jeg synes ikke det er noen stor forskjell på å sitte på med en kommunal tjenestebil og en taxi. Dessuten er jo biltjenesten begrunnet med et sikkerhetsbehov, uten at det var noen grunn til min bilbruk akkurat ved disse tilfellene, svarer Berg.

Hun synes det er bra at rådhusforvaltningen nå skal se seg om etter utslippsfrie biler - som alternativer til bensin-Audiene.

Berg viser ellers til byrådsleder Raymond Johansens tidligere svar på bruken av tjenestebilordningen - der han henviser til rådhusforvaltningens sikkerhetsvurderinger som begrunnelse for bilordningen.

Johansen sier til VG i en SMS at han synes det er «topp» at det vurderes å bruke lavutslipp-biler. Han sier det varierer hvordan han reiser i dag.

–Tar t-banen, min egen bil og går mye mellom møterom . I tillegg tar jeg tjenestebil og følger de sikkerhetsanbefalingene jeg har fått blant annet av politiet og rådhusets forvaltningstjeneste.

– Prisen på 2 mill i året for sjåfører pluss leasing på 200.000 per bil per år - tatt i betraktning; Har dere vurdert å kutte hele biltjenesten?

– Det har vært tverrpolitisk enighet om å følge rådene fra politiet og forvaltningstjenesten, noe jeg synes har vært viktig. Når det gjelder kostnader viser jeg til at sjåførene også har andre oppgaver i rådhuset knyttet til sikkerhet.