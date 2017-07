Ordfører reagerer på politiets håndtering av høyreekstrem marsj: – Dette har opprørt mange

To personer ble pågrepet da de protesterte mot en ulovlig høyreekstrem marsj i Kristiansand lørdag. Nå vil ordføreren ta opp saken med politiet.

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H), reagerer på politiets håndtering av Ole Tellefsen og Steffan Strandberg, som protesterte mot den ulovlige marsjen som ble gjennomført av den høyreekstreme gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen i byen forrige lørdag.

Ole Tellefsen ble ført bort og ilagt håndjern da han stilte seg opp foran demonstrantene som marsjerte, mens Stranberg ble truet med bot om han ikke fjernet seg fra området.

STILLER SPØRSMÅL VED HÅNDTERING: Kristiansands ordfører Harald Furre vil ta en gjennomgang med politiet om deres tanker og handlemåte under Den nordiske motstandsbevegelsens marsj som fant sted i byen lørdag. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Markeringen besto av mellom 60 og 70 demonstranter, hvorav de fleste var tilreisende fra Sverige, Finland og andre steder i Norge, opplyser politiet.

Flere sentrale medlemmer av gruppen har tidligere uttalt til VG at de kaller seg nasjonalsosialister.

Nå vil ordføreren ta opp politiets håndtering av saken i politirådet.

Sterke reaksjoner



– Det er mange som har reagert på ulike sider av politiets håndtering av demonstrasjonen. For min del har jeg stusset mest på at de valgte å fjerne noen av dem som så på marsjen fordi de var redde for at det skulle provosere demonstrantene, sier Furre til VG.

Ordføreren stiller store spørsmål ved den delen av politiets håndtering, men ser ikke på resten av politiets vurderinger som gal. Han forteller at han tok opp saken etter at flere mennesker bosatt i Kristiansand kom med sterke reaksjoner på sosiale medier.

I en pressemelding opplyser politiet i Agder om at de lot gruppen få avholde markeringen i en begrenset periode, frem til ca. klokken 13.00 lørdag, basert på en helhetsvurdering.

– Først og fremst ønsker vi en dialog som kan gi oss forståelse for hvordan politiet tenkte, samtidig som vi vil bruke politirådet til å gi uttrykk for egne synspunkter. Dette er en mulighet til å ta en skikkelig diskusjon med politiet, sier Furre.

Fikk du meg deg dette? VG møtte nazister, fascister, muslimhatere, nasjonalister og populister i 14 europeiske land.

Politiråd er et formelt samarbeid mellom kommunale myndigheter og lokalt politi, hvor målet er å bidra til samvirke om kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet.

Ordføreren understreker at kommunen jobber aktivt mot ekstremisme og sier at Kristiansand ikke er en by med et stort høyreekstremt miljø.

– Vi er veldig lite glade for at dette skjedde her. Det kom som en overraskelse på både oss og politiet. Kristiansand er et sted hvor det bor mange mennesker, spesielt om sommeren. Så dette er nok en by hvor de tenkte de kunne få mye oppmerksomhet, sier han.

Ordfører Furre ble kåret til årets ordfører i fjor fordi han heiste regnbueflagget på rådhuset etter at Den nordiske motstandsbevegelsen kappet ned og brant flere regnbuegflagg i Kristiansand i forbindelse med Skeive Sørlandsdager.

– Vi vil fortsette å jobbe for at Kristiansand og Sørlandet skal være et sted for alle, understreker han.

– Underlig håndtering



Skuespiller og forfatter Ole Tellefsen (51) var hjemme og snekret da han fikk høre om marsjen som begynte ved syvtiden lørdag morgen. Han reiste inn til byen i fullt arbeidstøy, og stilte seg opp foran demonstrantene som kom gående gjennom gaten.

– Jeg tenkte at jeg måtte gjøre ett eller annet, også tenkte jeg at det eneste jeg kunne gjøre var å vise dem at jeg ikke er redd. De baserer sin virksomhet på å gå i flokk og skape frykt, sier Tellefsen til VG.

Medlemmene av Den nordiske motstandsbevegelsen skjelte ham ut og ifølge 51-åringen kom det flere slag. En av demonstrantene skal også ha brukket ett av Tellfsens ribbein, forteller han.

AVHOLDT DEMONSTRASJON: Den høyreekstreme gruppen marsjerte gjennom Kristiansand lørdag. De hadde ikke søkt om tillatelse til dette, men politiet lot dem marsjere ettersom de ikke så at situasjonen ville utvikle seg til å bli voldelig. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

– Det gikk ikke mange sekundene før jeg ble halt vekk av politiet selv om det ikke var noe problem for demonstrantene å gå forbi meg. En politimann brølte til meg og sa at jeg måtte roe meg helt ned. Da jeg svarte at jeg var helt rolig ble jeg dratt inn i en Narvesen-kiosk og ilagt håndjern, forteller Tellefsen.

Ifølge forfatteren skjønte politiet etter hvert at han var rolig, og lot ham deretter gå med beskjed om at han måtte holde seg borte fra Kristiansand sentrum resten av dagen.

Han mener det er både rett og riktig at Furre vil ta opp saken i politirådet, og betegner politiets oppførsel som underlig.

– Jeg som person er ganske uinteressant i denne saken. Det viktige er at vi griper fatt i det fenomenet nynazistene representerer. Politiet beskrev også at det hele gikk fredelig for seg, men da jeg stilte meg opp helt rolig foran dem var det starten på en eksplosjon som begynte å gå mot meg, sier Tellefsen.

Forstår reaksjonene

Fungerende politimester Arne Sundvoll sier politiet må være varsomme med å hindre ytringsfriheten. Han forteller at politiet vurderte situasjonen dit hen at de lot marsjen gå så lenge de så at det ikke var fare for alvorlig ordensforstyrrelse eller vold, på tross av at demonstrantene ikke hadde søkt om tillatelse til å arrangere marsjen.

– Jeg har full forståelse for at folk reagerer på de holdningene og synspunktene demonstrantene kommer med, og jeg er glad for at de vekker avsky hos mange innbyggere, men samtidig er det vår jobb å ivareta regelverket, og dette er ikke ulovlige holdninger, sier Sundvoll til VG.

Han understreker at han synes det er flott at ordfører Furre nå vil ta saken til politirådet. Hvis den høyreekstreme gruppen skulle arrangere en ny demonstrasjon i fremtiden vil politiet gjøre en ny vurdering av om de vil få avholde en lignende markering eller ei.

Les mer: Misfornøyd nazistgruppe bortvist i Fredrikstad.

Sundvoll beklager på vegne av politiet hvis befolkningen i Kristiansand har reagert på at politiet har holdt dem unna demonstrantene for å hindre sammenstøt og voldsutøvelse.

– Det er et av virkemidlene vi bruker i slike situasjoner for at situasjonen ikke skal utvikle seg til å bli mer alvorlig, forklarer han.

– Politiet feiget ut

Filmregissør Steffan Strandberg var på vei ned til sentrum av Kristiansand sammen med sin 14 år gamle sønn da han møtte på demonstrantene fra Den nordiske motstandsbevegelsen.

– Jeg har total avsky for det menneskesynet som de står for og fortalte dem hva jeg synes om dem. Flere av dem filmet meg med kameraer, og da jeg slo vekk to av kameraene ble jeg trukket vekk av politiet, forteller 48-åringen til VG.

Strandberg forteller at han fikk beskjed om å vise ID og ble truet med bot av politiet om han ikke fjernet seg fra området. Han og sønnen gikk gjennom en gravlund da de møtte på de høyreekstreme demonstrantene, en snarvei familien vanligvis bruker å ta ned til byen.

På vei tilbake til hjemmet litt senere på dagen møtte de flere biler med demonstranter som var på vei vekk fra stedet de avsluttet demonstrasjonen. Stranberg og sønnen stilte seg opp og viste fingeren til alle som kjørte forbi.

Les også: Høyreekstreme kan bli straffeforfulgt etter demonstrasjon i Kristiansand

BLE TRUET: Steffan Strandberg var ute og gikk sammen med sin 14 år gamle sønn da de møtte på to demonstranter. Foto: Privat

– Så møtte vi på to av dem som ikke kjørte og jeg fortalte dem at jeg synes de skulle komme seg vekk fra mitt nabolag. Frem til da hadde det bare vært ytringer, men så sa han ene at han skulle bosette seg her og forfølge meg resten av livet, sier Strandberg.

Ifølge ham sto politiet kun og hørte på dette, før Strandberg på ny fikk beskjed om å fjerne seg fra stedet. At ordføreren nå ønsker å ta opp politiets håndtering av saken, mener han er positivt.

– Politiet kunne nektet dem å avholde demonstrasjonen. De feiget ut i denne situasjonen. Det at 70 stykker bare får lov til å marsjere gjennom gatene sånn oppleves som et slags overgrep for mange her, sier han.

Fungerende politimester Arne Sundvoll sier han ikke kan kommentere enkeltstående hendelser som den Strandberg beskriver.

Vil ta håndteringen til Stortinget

Kommune og ordfører har ingen instruksjonsmyndighet over politiet, men det har derimot Stortinget og statsråd.

Venstre har varslet at de vil ta opp politiets håndtering av demonstrasjonen på Stortinget.

Forfatter og skuespiller Ole Tellefsen sier politiet burde grepet inn mot marsjen, som han mener representerer en ideologi som burde vært stoppet for flere år siden.

– En interessant sammenligning er jo om Hells Angels hadde fått lov å gå slik hvis de hadde hatt en politisk parole og ikke hadde søkt om lov.

I etterkant av episoden på lørdag har ikke Tellefsen latt hendelsen gå særlig inn på seg.

– Jeg er glad jeg er såpass gammel, for hadde jeg vært yngre hadde jeg blitt sterkt traumatisert av politiets oppførsel i den situasjonen, sier han.