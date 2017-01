– Når er vi norske nok?

De er alle norske, men opplever ikke at samfunnet rundt dem møter dem som ekte nordmenn. Nå etterlyser de en ny felles forståelse av hva det vil si å være norsk.

– Da jeg tok trikken forleden dag var det en mann som angrep en kvinne med niqab. Han skrek til henne at hun ikke hørte hjemme her. Ingen grep inn. Alle bare så på, sier Rakia Bihi (24).

Bihi, som studerer statsvitenskap i Drammen, kom til Norge fra Somalia som fireåring og er vokst opp i Skien. I lokalmiljøet var hun godt vernet om, og hun opplevde ikke hverdagsrasisme før hun flyttet til Oslo. Nå er hun så vant til det at hun ikke lenger orker å bry seg. Men det er slitsomt.

– Jeg er ekstremt lei av å høre at jeg er annerledes. Jeg kan ikke bleke huden min for å passe inn. Barn som vokser opp i dag burde slippe å høre de tingene vi får høre, sier hun.

Hun mener terskelen for å ytre seg hverdagsrasistisk er blitt lavere de siste årene, og at hverdagsrasisme forekommer oftere enn før.

– Jeg forventer egentlig ikke at folk griper inn i sånne situasjoner. Det er blitt så akseptert. Problemet er at du virker hårsår hvis du sier det er rasisme.

– Prøver å tenke at jeg er kjendis

Som én av svært få sikher i Rælingen, er Balprit Singh (21) vant til lange blikk og kommentarer fra forbipasserende. Enkelte ganger eskalerer det og blir ubehagelig, som en kveld sommeren i fjor.

– Jeg møtte på to gutter på veien som begynte å slenge kommentarer til meg. De gikk mot meg, kalte meg terrorist og at jeg fortjener å dø. Det skjedde heldigvis ingenting, men slike hendelser er veldig ubehagelige. Likevel kan man jo ikke gå rundt og være redd hele tiden.

Det nytter ikke å bli sint heller, forteller han. Turbanen representerer verdier han står for: Å hjelpe andre og å være god.

– Jeg bærer turbanen min som en konge. Jeg må bare tilgi de som forbinder den med noe negativt. Når folk stirrer på meg på gata, prøver jeg å tenke at det er fordi jeg er kjendis.

KONGELIGE VERDIER: Balprit Singh (21) vet at mange forbinder turbanen hans med noe negativt, men bærer den med stolthet. – Når folk stirrer på meg på gata, prøver jeg å tenke at det er fordi jeg er kjendis, sier han. Foto: Terje Bringedal , VG

– Hvor er du egentlig fra?

Ofte kommer hverdagsrasisme i form av kontinuerlige drypp, småkommentarer som hver for seg ikke er så ille, men som i sum blir veldig tyngende for den som står på mottakersiden.

– Jeg får ofte høre at jeg er så intelligent – til somalier å være. At jeg lukter så godt – til somalier å være. De roser meg som om jeg er et unntakstilfelle som er annerledes enn de andre somalierne som bare går på NAV, sier Amira Ibrahim (27), som kom til Norge som femåring.

Hun tror denne typen hverdagsrasisme ofte kommer av uvitenhet. Men det stikker når folk ikke vil sitte ved siden av henne på bussen.

– Det verste er at det får deg til å føle at du ikke hører hjemme. For eksempel når folk spør meg hvor jeg egentlig er fra. Hvor lenge skal jeg ha stempelet som flyktning? Jeg er fra Larvik.

FRA LARVIK: – Det verste er at det får deg til å føle at du ikke hører hjemme, sier Amira Ibrahim (27). Foto: Terje Bringedal , VG

Dyttes ut

Singh er enig. Han har indiske foreldre, men er født og oppvokst utenfor Lillestrøm.

– Jeg har rødt pass og statsborgerskap. Jeg kan stå på langrenn og jeg spiser fisk. Det eneste som skiller meg fra andre nordmenn, er at jeg bærer turban. Likevel må jeg hele tiden bevise at jeg ikke er sånn som de forventer.

Han gikk ut av videregående med 5,3 i snittkarakter og ingen fraværsdager. Likevel slet han med å skaffe seg deltidsjobb.

– Jeg søkte over hundre jobber, men jeg får dem aldri. Man dytter ut sine egne folk. Jeg har lyst til å bære Norge. Men Norge lar meg ikke hjelpe til, sier han.

– Alle sier nei til rasisme, men ingen skjønner egentlig hva det er. Som individ er det vanskelig å gjøre noe med det.

Norsk nok

Alle fire etterlyser en ny, felles forståelse av det å være norsk.

– Det er frustrerende at vi ikke har en kollektiv forståelse av at det å være i nordmann kommer i flere former og farger, sier Mori Diakite (24).

Han har afrikanske foreldre, men er selv født og oppvokst i Norge.

– Hvordan kan Norge føles som hjemme når jeg hele tiden tilskrives såkalte afrikanske holdninger? Jeg, som er født og oppvokst i Norge. Når er jeg norsk nok til å tilskrives såkalte norske holdninger?

Diakite fullførte nylig masterstudiet i filosofi, og er en aktiv foredragsholder. Etter et foredrag han holdt i høst, kom det en person bort etterpå og så han var veldig veltalende og intelligent – til å være afrikaner.

– I forsøket på å gi et positivt kompliment ble det tydelig at han ikke forventet at menn med afrikansk bakgrunn kunne være intelligente, forteller han.

NORDMANN: Mori Diakite (24) har afrikanske foreldre, men er selv født og oppvokst i Norge. – Da jeg var yngre kjente jeg ikke begrepet hverdagsrasisme, jeg skjønte bare at jeg var annerledes fordi jeg ble forskjellsbehandlet. Foto: Terje Bringedal , VG

Retorikken til politikerne

Alle fire er enige om at hverdagsrasisme eskalerer etter hendelser der gjerningspersonen hadde innvandrerbakgrunn. Særlig i kjølvannet av terrorangrepene i Europa de siste årene. Før det ble klart hvem som sto bak 22. juli-terroren, hadde alle vondt i magen. Bihi var på ferie i Somalia da angrepet skjedde.

– Jeg husker jeg tenkte at: «hvis det er en muslim som har gjort det, reiser jeg ikke tilbake». Aldri i livet.

Ibrahim mener politikerne forverrer det hele ved å snakke negativt om innvandrere.

– Ved å beskrive innvandrere som lykkejegere i stedet for å løfte fram de mange suksesshistoriene vi også har, forsterker man folks fordommer, sier hun.

FRA SKIEN: Rakia Bihi (24) er lei av å høre at hun er annerledes. – Det er veldig mye man må tåle for ikke å virke som om man er hårsår, sier hun. Foto: Terje Bringedal , VG

Fremmedgjør bindestreks-nordmenn

Diakite påpeker at Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug sitter med mye av definisjonsmakten for å legge premissene for hva som regnes som norsk, og hva som ikke er norsk.

– Hvis Listhaug spiller på en tankegang om at det er «oss» mot «dem» er hun med på å fremmedgjøre og stigmatisere oss som er nordmenn med en minoritetsbakgrunn som trekkes i to retninger, sier han.

– Jeg skal ikke bare skylde på denne regjeringen, for dette er noe som alltid har vært her. Men når du har personer som Sylvi Listhaug som sier stygge ting på TV, er det ikke så rart at folk sier stygge ting på t-banen, sier Bihi.