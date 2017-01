MDG-Lan om hetsen: – Som et gufs fra fortiden

Hetses for utseende og nasjonalitet

I en spørreundersøkelse som Institutt for samfunnsforskning gjennomførte for Fritt Ord, ble majoritetsnordmenn og innvandrere og deres etterkommere spurt om hvor mye de deltar i den offentlige debatten, og hvilke tilbakemeldinger de får.

– For majoriteten handler de negative kommentarene som oftest om politisk standpunkt og meningsinnhold. Blant minoriteter dreier hetsen seg om hudfarge, religion og nasjonalitet, sier forsker ved IFS, Arnfinn H. Midtbøen.

Det var også langt flere blant minoritetsbefolkningen som svarte at reaksjonene ville gjøre at de ble mer forsiktige med å uttale seg.

– Mer enn en tredjedel sa at de ville bli mer forsiktige. Det er ikke så overraskende, men det er nedslående. Det sier noe om de mulige konsekvensene av et tøft ordskifte, sier han.

Midtbøen mener det er rimelig å tenke seg at det oppleves alvorlig å få sjikane som knytter seg til grunnleggende, identitetsmessige kjennetegn.

– Det er prinsipielt annerledes enn å bli kritisert for hva du mener og hva du står for. Når kritikken handler om hvem man er som person, og viktige ting som identitet, er det ikke til å undres over at det gjør mer skade, sier han.

Kilde: Ytringsfrihetens grense i det flerkulturelle Norge