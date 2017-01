Mann (58) dømt i rasisme-sak: Politiet fant aldri fornærmede

En 58-åring er dømt til 14 dager betinget fengsel for hatefulle ytringer mot en ung afrikaner – uten at hverken politiet eller dommeren vet hvem fornærmede er.

Det var for ett år siden, 4. januar 2016, at den da 57-årige mannen kom inn på venterommet ved Narvesen på hurtigrutekaien i Sandnessjøen. Han var ifølge Alstahaug tingrett beruset, og satte seg på en benk ved siden av en ung afrikansk mann.

57-åringen begynte å snakke til den unge karen, og kom med flere hatefulle utsagn, blant annet «han burde skytes» og «forbanna svarting».

Les også: Politiet stilte i retten med feil fornærmet

Innrømmet straks

Det var flere vitner til opptrinnet, som meldte saken til politiet. Politiet fant 57-åringen på et skjenkested like ved, og han vedgikk straks hva som hadde skjedd. Politiet avhørte også den unge afrikaneren.

Les også: Forsker på hverdagsrasisme

Slik kunne saken blitt raskt ekspedert i rettssystemet, men da straffesaken kom opp, kom det overraskende frem via tolk at fornærmede ikke hadde sett tiltalte før, og ikke hadde vært i venterommet.

– Forklaringen er at den unge fornærmede har oppgitt et annet navn. Vi har gjort noen forsøk, men vi har ikke klart å finne karen som ble utsatt for ytringene fra tiltalte, sier politiadvokat Jalal Khan i Nordland politidistrikt til VG.

Les også: Når er vi norske nok?

Offentlig påtale

I mangel på anmeldelse fra fornærmede med krav om påtale og straff har Khan tatt ut offentlig påtale i saken, noe politiet og statsadvokaten har full anledning til.

Det ble kun ført ett vitne i saken, som til gjengjeld kunne forklare seg svært detaljert, og flere andre vitner ble derfor frafalt. Den nå 58-årige tiltalte innrømmet da også forholdet.

Han ble dømt til 14 dagers betinget fengsel, som betyr at han ikke må sone straffen hvis han ikke dømmes for andre forhold innen to år. Påstanden var 18 dagers betinget fengsel, som er i tråd med andre straffer for tilsvarende lovbrudd.

Vitner kan avgjøre

– Det interessante med saken er at selv om fornærmede som utsettes for hatefulle ytringer ikke selv ønsker kontakt med politiet, eller folk hører noen komme med hatefulle ytringer uten å kjenne den som rammes, så kan utøveren bli dømt. Slike situasjoner kan for eksempel skje på steder hvor mange er samlet, på buss og trikk eller tilsvarende, sier Khan.

Forsvarer Arne Johansen sier at hans klient ikke kommer til å ta saken videre:

– Dette er en sak som kunne vært løst der og da. Jeg kalte det for situasjonsbetinget fyllevrøvl, som ble beklaget straks etterpå og som ble beklaget i retten. Vi syntes den bærer preg av dårlig politiarbeid hele veien, inkludert manglende innhenting av ID på fornærmede. At politiet kjører saken uten fornærmede, har de full anledning til. Men det føltes også unødvendig å pågripe min klient dagen før hovedforhandlingen i en sak som dette. Nå er det likevel satt punktum, sier Johansen.