Leo Ajkic om hverdagsrasisme: – Får fortsatt høre at jeg ikke er norsk

Etter tyve år i Norge kan Leo Ajkic fortsatt kjenne på hverdagsrasisme. Men å spørre hvor folk egentlig er fra, må være innafor, mener programlederen.

– Jeg trodde jeg visse hvilke kommentarer som kom, men det ble verre enn jeg hadde tenkt meg. Det ble helt sykt, sier Leo Ajkic.

Programlederen forteller om sitt gjennombrudd på lokal-TV i Bergen, da han kastet et katt utenfor en veranda. Det var «filmtriks», som han kaller det, og katten klarte seg fint. Men reaksjonene lot ikke vente på seg.

– «Det er ikke rart, han vet ikke bedre. Han er en skitten utlending. Der han er fra, spiser de katter», bla, bla, bla. Jeg har ikke lest alt, men jeg vet hva det går i. Hver gang du gjør en liten feil, blir du minner på at du ikke er norsk, det er derfor du feiler, sier Ajkic.

Kjenner fortsatt på hverdagsrasismen



I tidligere intervjuer har han fortalt om hvordan faren, som er siviløkonom, endte opp som parkeringsvakt i Norge. Selv så han middelmådige kandidater få det ene jobbtilbudet etter det andre, mens hans selv kun fikk tilbud om vaskejobber og søppeltømming.

Nå, etter flere TV-suksesser, kan Ajkic fortsatt kjenne på hverdagsrasismen.

– Hvis jeg har sagt noe som er politisk satire, for eksempel, kan det bli tatt ut av kontekst og kommentert. Alt du gjør og sier blir brukt mot deg: «Du er ikke norsk».

– Hva gjør det med deg?

– Det gjør kanskje at du ikke gidder å være norsk. Når det er nok folk som er utenfor, finner de et fellesskap. Så blir det IS og sånne ting til slutt, selv om det er det mest ekstreme, sier han.

Engasjert i Mahad-saken



Nå har Ajkic engasjert seg i Mahad-saken. UDI mener at bioingeniøren Mahad Abib Mahamund løy på asylsøknaden sin da han kom til Norge for 17 år siden, og vil kaste ham ut av landet.

Nå er Ajkic én av flere enn 39.000 nordmenn som har skrevet under på et opprop for at bioingeniøren skal få bli.

– Det er jo én av de greiene som gjør at folk ikke føler seg norsk. At hvis du ikke er født i Norge, kan vi alltid granske deg og kaste deg ut igjen, sier han.

– Du skal jo ikke basere debatt på en magefølelse, men ... Jeg vet ikke. Han var tretten år da han kom hit. Hva kan han ha gjort, spør Ajkic, og legger til:

– Han er en ressurs for jobben, som sier at de trenger ham. Bygda hans går i fakkeltog for ham. Og han sier at han føler seg norsk, sier Ajkic.

GLAD I FOLK: – Det er ingen som er så glad i folk som Leo. Det kan du ikke fake, sier «Flukt»-regissør Lars Petter Gallefoss. Foto: Terje Bringedal , VG

Hvor er du fra egentlig?



For tiden er Ajkic aktuell med NRK-dokumentaren «Flukt». Selv var han syv år da krigen startet i Bosnia på starten av 90-tallet. Etter fire år på flukt havnet han og familien på Løvstakken i Bergen.

– Integreringen fungerte der. Vi gjorde alt sammen. Jeg tror det handler om fattig og rik, ikke svart og hvit. Innvandrere og nordmenn som er lavt nede, begynner på samme plass, sier Ajkic.

De siste dagene har debatten rast i VGs kommentarspalter. Er det greit å spørre folk som har vokst opp i Norge, hvor de egentlig er fra? Ja, mener Ajkic.

– Det spør jeg òg andre folk om. Med én gang de ikke ser norsk ut, spør jeg «hvor er du fra» eller «hvor er foreldrene dine fra», sier Ajkic.

Han mener det handler om kontekst. Er du positiv, og viser interesse for folk, er det meste greit.

– Og det å være norsk – hva betyr det? Alle har sin egen definisjon. Så lenge du bidrar, betaler skatt, lærer deg å snakke norsk og ikke gjør ulovlige ting ... Er du positiv, og bidrar til samfunnet, er du norsk nok. Alle idrettsfolk som er mørke i huden, men løper med norsk flagg på, er norsk nok, sier han.

