Hverdagsrasisme: – Får høre at jeg er «kjekk til å være svart»

Både Eddie Esmail (28) og Felicia Noelle Donkor (25) forteller at de støter på hverdagsrasisme på dating-apper. – De fleste er ikke klar over at det de gjør, oppfattes som rasistisk, sier Esmail.

– Jeg kan få høre at jeg «er kjekk til å være svart». Det er ment som en kompliment, men det bunner i fordommer mot svarte folk, sier Eddie Esmail (28).

Han kom til Norge fra Sudan som politisk flyktning i 2013, og jobber nå ved et arkitektkontor i Oslo sentrum. Han er singel, og har de siste årene hatt en profil på Gaysir, som er et nettsted for homofile.

VG har i en rekke saker de siste ukene satt fokus på hverdagsrasisme. I januar fortalte fire unge nordmenn om sine opplevelser – som rommet alt fra stygge kommentarer og en følelse av å ikke passe inn, til problemer med å skaffe seg deltisjobb.

To typer rasisme



Esmail forteller at han møter to typer rasisme fra hvite nordmenn på nett – og at de fleste ikke er klar over at det de gjør, oppleves som rasistisk:

– Noen fantaserer om å ha sex med en svart person – som en tropisk frukt til vil prøve ut. Svarte menn ofte blir framstilt som svært maskuline og med stor penis, og for disse menneskene blir jeg et objekt, sier han.

– Andre skriver at de ikke vil ha kontakt med svarte eller asiatiske, og begrunner det med at det er en seksuell preferanse. De setter sine preferanser før andres følelser, sier han.

Oppgjør med hverdagsrasismen



– Sist jeg opplevde noe som var helt krise, var da min daværende svigermor insisterte på å kalle meg negresse, og ikke ville bli rettet på. Bortsett fra det er det de små kommentarene som er problematiske, sier Felicia Noelle Donkor (25).

Hun har vokst opp i Stavanger, men har foreldre fra Ghana, og har hele livet fått små påminnelser om at hun er annerledes. Da en mann for noen uker siden kom bort til henne på byen og sa at han syntes hun var «eksotisk», var det en kompliment som ikke falt i smak.

– For meg er det ikke en positiv greie. Jeg synes det er dumt at min hudfarge fortsatt blir sett på som fremmed og annerledes, sier hun.

Resultatet ble en kronikk der Donkor tok et oppgjør med hverdagsrasismen - først publisert hos Det Nye, senere hos Aftenposten.

– Noe som høres harmløst ut, kan være rasistisk. «Å, du er afrikaner, da kan du twerke». Jeg er glad i å ha stort hår – da må folk ta på det. Sånne små ting, sier hun.

I kronikken skriver hun blant annet om følelsen av å bli fetisjisert.

– Jeg har blitt oppmerksom på det etter hvert. Enkelte har sagt at de aldri hadde vært på date med en svart jente før, eller at de aldri hadde klina med en svart jente før. Da har jeg tenkt «er det unormalt?», sier Donkor, og legger til:

– I det pornofiserte samfunnet vi bor i, blir svarte kvinne sette på som ville, som om «vi tar alt». Det er nedverdigende på ekstremt mange måter, sier hun.

Blir spurt om narkotika



De siste årene har Esmail samlet på meldinger han har fått fra brukere på Gaysir og på ulike sjekke-apper. Enkelte har kalt ham «svarte faen». Andre har spurt hvor mye han koster, eller om han har narkotika.

– Det er mer av slike ting på nett, og det er nok mer åpenbart på apper for homofile. Kulturen er i større grad å si hva man vil. Og det er gode og negative ting med det. Når noen skriver at de ikke vil ha kontakt med svarte og asiater, er det sårende, sier han.

For Esmail er det uvesentlig om holdningene først og fremst kommer til uttrykk på nett.

– Det betyr at holdningene er der ute, sier han.

Jim Høyen, daglig leder i Gaysir, sier de slår hardt ned på rasisme.

– Vi har et rapporteringssystem der rasisme er en egen kategori. Mottar man rasistiske meldinger, kan man klage disse inn. Vi har også moderatorer som følger debattene på siden. De fjerner kommentarer hvis disse er nedsettende eller rasistiske, sier Høyen.

Han sier det hender nettstedet tillater debatter rundt hvorvidt det er greit å melde fra at man ikke vil ha kontakt med svarte eller asiater.

– Enkelte mener at det handler om en seksuell preferanse, og ofte kan det bli interessante debatter. Men, da er vi selvsagt ekstra oppmerksomme, og føler nøye med på hvordan debatten utvikler seg, sier Høyen.

