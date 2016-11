Disse rasadvarslene fikk kommunen i 2013

Sørum kommune er gjentatte ganger blitt gjort oppmerksom på faren for kvikkleire og ras i området der tre arbeidere nå er savnet. Flere varsler kom for mer enn tre år siden.

Den tydeligste advarselen kom fra Arild Hagen og Hagen gjenvinning AS, som bistår oppdragsgivere med rassikringsarbeid. Siden 2013 har de bedt om tillatelse til å rassikre et område på vegne av gårdene Vilberg og Frogner i Sørum kommune.

I juli 2013 sendte de kommunen en rapport, utarbeidet av Stokkebø Competanse, for å vise behovet for rassikring. Ifølge selskapet har de foreløpig ikke fått lov til å iverksette noe sikringsarbeid.

– Det stemmer at jeg har advart mot dette i løpet av de siste to årene. Men jeg har ikke fått gehør fra kommunen, sa sivilingeniør Stein Stokkebø til VG fredag morgen.

Leting uten resultater



Torsdag ettermiddag gikk det av et ras like ved området som Hagen ønsket å rassikre. Tre litauiske statsborgere er antatt omkomne, men foreløpig ikke funnet.

Klokken 16.45 avsluttet politiet søket for kvelden. Det eneste funnet som kan knyttes til de savnede, er en hanske og en motorsag. Søket vil gjenopptas lørdag morgen.

Det er flere aktører som driver i området. Grunneier Hans-Ove Kirkeby driver en klatrepark, og de antatt omkomne jobbet for ham. Han understreker at skogsarbeidet de utførte, ikke hadde noe med raset å gjøre.

Det har også vært veiarbeid i området over lengre tid, i tillegg til arbeid med en gang- og sykkelvei. I forbindelse med veibyggingen drifter også Norsk Gjenvinning et massedeponi der, og har selv flere ansatte i området.

I juni 2013 sendte Norsk Gjenvinning en rapport til kommunen i forbindelse med arbeidet med deponiet. Denne ble utarbeidet av Hjellnes Consult AS, og konkluderte med at det var fare for kvikkleireras i nærheten.

I rapporten heter det at:

«Det er ikke registrert kvikkleire innenfor planområdet iht. geoteknisk rapport (det gjøres imidlertid oppmerksom på at det er kvikkleiresoner med høy og middels faregrad i nærheten av planområdet iht. beredskapsstaben).»

De to rapportene gjelder to områder som ligger bare noen hundre meter fra hverandre. Mens den ene rapporten konkluderte med at det var liten risiko for kvikkleireras, påpekte den andre at et ras eller utglidninger ville kunne føre til personskader.

Teknisk Ukeblad skriver fredag at også Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i mars i fjor sendte et brev til kommunen for å advare mot kvikkleire i området.

I brevet minner NVE kommunen om at de ved behandling av byggesøknader har ansvar for at tilstrekkelig sikkerhet mot kvikkleireskrev er ivaretatt, skriver TU.

Kommunen svarer ikke



VG har vært i kontakt med flere ansatte i Sørum kommune, som alle sier at de ikke kan uttale seg om saken. Alle kommunens uttalelser skal komme fra ordfører Marianne Grimstad Hansen, forteller de.

Hvordan kommunen har håndtert de to rapportene, vil ordføreren på nåværende tidspunkt ikke kommentere.

«Vi er i en beredskapssituasjon og vårt fokus er å håndtere denne situasjonen», skriver ordfører Marianne Grimstad Hansen i en tekstmelding til VG.

I et intervju med VGTV sier ordføreren at det er mange på Romerike som bor på utrygg grunn, og at kommunen har gode geotekniske undersøkelser når det skal gjøres tiltak.

Administrerende direktør Geir Knudsen i Hjeltnes Consult, som i sin rapport konkluderte med at det liten risiko for ras, sier til VG at han ikke kan svare på spørsmål om rapportens innhold. Han henviser til Norsk Gjenvinning, men heller ikke de ønsker å kommentere saken.