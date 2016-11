Advokat om Sørum-raset: – Kommunen kan få erstatningsansvar

Flere har gjort Sørum kommune oppmerksom på rasfaren i området der tre arbeidere er savnet. Det kan bety erstatningsansvar for kommunen.

Det mener advokat og ekspert i erstatningsrett Christian Lundin.

– Kommunen har etter naturskadeloven og plan- og bygningsloven en plikt til å undersøke risiko for ras og til å iverksette tiltak for å unngå at det går ras. Det er grunneieren som er ansvarlig for at områdene blir sikret, sier Lundin til VG.

– Hvis det er slik at klare advarsler vedrørende grunnforholdene er neglisjert – og det ikke er iverksatt sikringstiltak – er det svært alvorlig. Det kan føre til erstatningsansvar for både kommunen og grunneieren, mener han.

Lundin tar forbehold om at grunneier Hans-Ove Kirkeby ikke selv har varslet kommunen og bedt om at det gjennomføres sikringstiltak i området. Har han det, uten å få saken godkjent, ser saken «særlig alvorlig ut» for kommunen, mener han.

– Dessverre ser vi eksempler på at det offentlige ignorerer advarsler fra sakkyndige om rasfare, og da får det tragiske konsekvenser. I dette tilfellet er det tre uskyldige som har omkommet, sier Lundin.

VG har ikke lykkes å få svar fra grunneieren mandag eller tirsdag.

Ordfører vil ikke kommentere advarsler



Ordfører Marianne Grimstad Hansen (H) i Sørum kommune ønsker fortsatt ikke å kommentere hva kommunen har gjort med advarslene om rasfaren i området.

– Vi har foreløpig fokus på ulykken som skjedde, og å ta hånd om de berørte. Vi bistår politiet i søket som er der. I neste omgang skal vi se på hva som har vært gjort og burde vært gjort der. Men jeg har ingen kommentar til det foreløpig, sier Grimstad Hansen på spørsmål om hva kommunen har gjort med de gjentatte advarslene.

– Advokat og ekspert i erstatningsrett Christian Lundin mener saken kan føre til et erstatningsansvar for kommunen. Er dere forberedt på en erstatningssak?

– Nå er vi opptatt av å fokusere på ulykken. Fagmyndigheter må se på hva som har skjedd, og vi skal se på det vi har gjort, sier ordføreren.

– Når kan du si mer om kommunens håndtering av advarslene?

– Det er jeg usikker på. Så lenge politiet fortsetter søket, er det ulykken vi har fokus på.

– Har dere også blitt varslet av grunneier om rasfaren?

– Det er altfor tidlig å kommentere rundt de spørsmålene der.

Hun opplyser at hun ikke vet hva som vil skje videre med det planlagte arbeidet i området på nåværende tidspunkt.

Graving stanset midlertidig



Politiet leter fortsatt etter arbeiderne, som er antatt omkommet, i området. Stabsvakt Anders Buvart ved Romerike politidistrikt forteller at det er blitt gjennomført utgraving gjennom helgen og tidligere i dag med gravemaskin.

– Det har skjedd i et kontrollert tempo og har blitt overvåket av politiets tjenestemenn. Jordmassen flyttes til et egnet deponi for å se om det eventuelt er noen personer der, sier Buvart til VG.

Ved 14.20-tiden mandag opplyste han at gravingen var midlertidig stanset.

– Det er en utfordring at det regner kraftig nå. Vi skal derfor få en ny geologvurdering på hvordan det påvirker skredområdet. Vi setter sikkerheten først, deretter å få fremdrift i kontrollert tempo, sier Buvart.

Stabsvakten forteller at kun en svært liten del av det totale skredet er gravd opp. Politiet vet ikke hvor lenge letearbeidet vil pågå.