NVE: Store mengder vann skal hjelpe Mannen å rase

Store mengder vann skal ved rødt farenivå fra høsten av pumpes ned i fjellet for at fjellpartiet Veslemannen skal løsne, ifølge NVE.

Det 1294 høye fjellet Mannen i Rauma kommune i Romsdalen har lenge vært overvåket og tett observert av geologene i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Et mindre område av fjellet, kalt Veslemannen, ble varslet å skulle rase høsten 2014 etter en massiv bevegelse i fjellet. Nå kan et kontrollert ras komme tre år senere - kanskje til høsten dersom NVE lykkes med sin plan.

Neste gang alarmen går med rødt farenivå og evakuering rundt det ustabile fjellpartiet, skal fjellet tilføres store mengder vann, ifølge NRK Møre og Romsdal.

– Det blir spennende å se hva vi kan få til, sier sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE til nettstedet.

Vannet skal pumpes fra et fjellvann som ligger på baksiden av Mannen. Derfra ledes vannet inn i tre store tanker. Fra tankene skal vannet strømme gjennom et slangesystem ned i fjellsprekkene. NVE vil iverksette dette når bevegelsene i fjellet er forholdsvis store, og folk i faresonen er evakuerte, ifølge geolog Ingrid Skrede i skredavdelingen i NVE.

Hun understreker overfor VG at vannpumpingen er en test som kan føre til ras. Men NVE er ikke sikre på resultatet.

Rasfare-nivåene * GRØNN: Lav fare * GUL: Moderat fare * ORANSJE: Høy fare * RØD: Ekstrem fare * NVE overvåker kontinuerlig ustabile fjellparti som alle utgjør en høy risiko for fjellskred. Hvert fjellparti har til enhver tid et farenivå etter skalaen på fire trinn. (Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE)

– De tre tankene rommer tilsammen 38.000 liter vann, og vannet føres dit fra slanger fra vannpumpen i et fjellvann i Alnesdalen på baksiden av fjellet Mannen, forklarer Skrede.

Størst bevegelse om høsten



Fra tankene skal vannet ledes ned i det fjellområdet som beveger seg, og bevegelsen er erfaringsmessig størst om høsten, ifølge NVE-geologen.

Folk i det mest rasutsatte området ved Mannen har uttrykt at de er lei av å leve i uvisshet og stadig bli evakuert. Skrede har ingen problemer med å forstå det.

UNDER MANNEN: Sjefgeolog i NVE, Lars Harald Blikra, fotgrafert ved foten av fjellet Mannen hvor fjellpartiet Veslemannen står i fare for å rase. Foto: Henrik Skolt , NTB scanpix

– Det er jo derfor vi nå prøver dette - å påskynde en løsning. Men jeg forstår utmerket godt at de er frustrerte av å leve i denne uvissheten, sier Skrede.

Hun var i fjellområdet i forrige uke og kunne konstatere at i snøsmeltingen så er det bevegelse i fjellet, men ikke mer enn at det fortsatt er markert som grønt farenivå.

– Snøsmelting gir mindre utslag på bevegelsen enn det nedbørsperiodene senere på sommeren og høsten gir, ifølge Ingrid Skrede.

SKREDFORSKER: Geolog Ingrid Skrede i NVE fotografert sammen med Rauma-ordfører Lars Olav Hustad (til venstre) og beredskapskoordinator i Rauma kommune, Ole Kjell Talberg i en fase der Mannen/Veslemannen hadde rødt beredskapsnivå. Foto: Odin Jæger , VG

– Ikke vannbombing



VG omtalte vannmetoden i fjor.

Da presiserte avdelingsdirektør Anne Britt Leifseth i skred- og vassdragsavdelingen i NVE at det nå ikke er snakk om vannbombing - noe som tidligere er blitt diskutert.

– Vi vet at vann har betydning og trolig vil være til stor hjelp, men det er ikke snakk om å vannbombe. Vi skal sette opp store vanntanker på toppen av fjellpartiet, og få fylt de opp med vann. Ved neste store nedbørsperiode vil tankene tømmes ned i sprekkene, og forhåpentligvis utløse et skred i den urolige øvre delen, sa Leifseth til VG.

Sjefgeolog Blikra er opptatt av å kommunisere at heller ikke metoden med vanntanker er sikker med hensyn til å utløse skred.

– Nei, vi vet ikke resultatet. Vi ser på dette som en test. Det er ingen andre som har gjort noe sånt tidligere, sier Blikra til NRK.

Tidligst i august



Han presiserer at vanntilførselen uansett ikke kan starte før tidligst i august når isen har gått på fjellvannet som er kilde til vannsystemet.

Senest i august 2016 var det rødt farenivå med evakuering. Det samme var tilfelle i september 2015 og i august 2014.

Fra tidligere er det kjent at et skred fra Mannen truer både bebyggelse, lokale veier og Raumabanen. Et skred kan også føre til ned-demming av elva Rauma over en strekning på 5-6 kilometer oppover dalen, og videre et påfølgende dambrudd med katastrofeflom nedover dalen.