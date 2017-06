Væpnet ran i Oslo - politiet jakter med helikopter

Ranerne anslås å være i alderen 17-19 år.

Politiet søker etter to menn i alderen 17-19 år etter at en storkiosk har blitt ranet på St.Hanshaugen, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

De to skal ha vist frem kniv under ranet. Politiet søker helikopter, vanlige væpnede styrker og hundepatrulje, ifølge operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Åste Tanem.

Ingen er skadet etter ranet.

– Utgangspunktet er at det har vært et ran i Ullevålsveien, og at to gjerningspersoner har løpt fra stedet. Dermed søker vi med de ressursene vi har i området, sier Tanem til VG.

Politiet ber om at de som måtte ha sett noe, melder fra til politiet på telefon 02800.