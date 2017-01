Mann slått, bundet og ranet i eget hjem

Politiet jakter på to menn etter at en mann i 60-årene ble ranet på Bjørkelangen i Akershus.

Det var den fornærmede mannen som selv ringte til politiet like før klokken 23.30 torsdag kveld.

Han fortalte at han en halvtime tidligere hadde jobbet ute i et verksted på eiendommen sin da to menn tok seg inn.

– De hadde ansiktene tildekket, oppførte seg truende og var ute etter penger. Mannen ble slått, fikk hendene stripset på ryggen og ble fraranet penger han hadde på seg. Han brukte litt tid på å komme seg løs før han fikk varslet oss, sier operasjonsleder Terje Skaftnes ved Romerike politidistrikt til NTB.

Mannen ble tatt hånd om av helsepersonell, mens politiet gjør søk etter gjerningspersonene i området.

Politiet har gått ut med følgende beskrivelser av de to gjerningsmennene: