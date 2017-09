Gullsmed ranet i Oslo, jakter to gjerningsmenn

Politiet jakter på to menn etter at en gullsmed på Ammerud i Oslo ble ranet. Den ansatte ble påsatt håndjern og låst inne på bakrommet.

Politiet i Oslo skriver på Twitter at en gullsmed er ranet på Ammerud i Oslo, og opplyser samtidig at ingen er skadd.

De søker nå etter to gjerningsmenn i området. VG er på stedet, der politiet for øyeblikket avhører vitner.

– Vi fikk inn en melding klokken 12.48. Ranet har nok skjedd litt i forkant. To menn iført grå masker og svarte klær gikk inn i gullsmedbutikken og satte håndjern på den ansatte. Så låste de ham inn på bakrommet. Vi antar at ranet skjedde rundt klokken 12.30, sier operasjonsleder Tor Guldbrandsen til VG.

– Den ansatte er preget

Kunder som kom til butikken etter at ranerne hadde dratt, låste den ansatte ut av bakrommet igjen.

– Etter at gjerningsmennene forlot gullsmeden har kunder klart å slippe fri den ansatte, for deretter å varsle oss. Det er ikke meldt om at noen våpen er brukt under ranet, sier Gulbrandsen til VG.



– Den ansatte er preget av hendelsen, men er ikke fysisk skadet. Han blir fulgt og opp og ivaretatt av politiet. Familie og arbeidsgiver er varslet. Nå foretar vi avhør av vitnet og gjennomfører undersøkelser på åstedet. Samtidig som vi er i området med mange politienheter, sier operasjonslederen.

Slik beskrives gjerningsmennene

Politiet beskriver de to mennene slik: Høy – rundt 180 cm, svarte klær og med grå maske, lyse i huden.



– Vi søker etter de to gjerningsmennene med flere enheter, men vet ikke hvor de oppholder seg. Vi kan på det nåværende tidspunkt ikke uttale oss om hvor store verdier som er tatt fra gullsmeden, sier operasjonslederen.