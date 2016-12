Rapport: DAB-bilradioer lette å hacke

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) advarer i en ny rapport om at det er relativt lett å hacke en bil med DAB-radio og dermed sette viktige funksjoner ut av spill.

Rapporten fra direktoratet som skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet, ble overlevert Justisdepartementet fredag, skriver NRK.

Der står det:

– Enheter i DAB-nettverket kan være sårbare for hackerangrep. Eksempelvis tyder informasjon på at det vil være relativt enkelt å produsere en egen DAB-sender som kan brukes til å sende en ondsinnet kode til bilradioer. Ettersom radioen gjerne er koblet til resten av bilens nettverk, kan hackeren sette kritiske funksjoner ut av spill.

NCC Group har testet om det er mulig å hacke en bil via DAB-radioen. De klarte blant annet å ta kontroll over bilens bremser via DAB-nettverket.

Direktøren Cecilie Daae i DSB sier man vet for lite og bekrefter at kan være en sårbarhet.

– Dersom det er mulig å hacke, vil konsekvensene være store og alvorlige. Man kan forstyrre signalene til hele befolkningen. Derfor må dette utredes nærmere.

Kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal mener uttalelsene er bekymringsfulle og vil se nærmere på rapporten.

Etter planen skal slukkingen av FM-nettet starte fra 11. januar 2017. Stortinget skal stemme over stengingen førstkommende tirsdag, og Frp har varslet at de vil fremme et forslag om å stoppe stengingen.

