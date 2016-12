FM-utsettelse kan bli kostbar

En utsettelse av slukkingen av FM-nettet kan medføre ekstrakostnader på flere hundre millioner kroner hvert år, ifølge Digitalradio Norge.

Tirsdag behandler Stortinget flere forslag om utsettelse eller stans i slukkingen av FM-nettet.

Les også: Ap kan stoppe FM-stengingen

Kostnaden for å drifte FM-nettet er på 200 til 250 millioner kroner i året, og det vil bli behov for store investeringer om FM skal drives lengre, skriver Kampanje.

– I tillegg til store ekstrakostnader ved å levere innholdet både på FM og DAB, ville det oppstått en rekke andre utfordringer, for eksempel at hverken P4 eller Radio Norge har konsesjon for å drive videre på FM etter 2017, sier daglig leder Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge.

Selskapet har NRK, P4-Gruppen og Bauer Media opprettet for å sikre en smidig overgang til digital radio.

Les også: Tusen DAB-klager på to uker

Etter planen starter slukkingen fra 11. januar 2017. Nettet skal stenges fylkesvis, først i Nordland, der alle FM-kanaler forsvinner samtidig.

Deretter følger Møre og Romsdal og Trøndelag der NRK-kanalene forsvinner 8. februar, mens de kommersielle FM-kanalene blir borte fra 21. april.

Etter planen er hele FM-nettet slukket i desember 2017.

Les også: Rapport: DAB-bilradioer lette å hacke