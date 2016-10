Forsker om «killer clowns»: – De har rendyrket frykten

Klovnefenomenet som herjer i flere land – blant annet Norge – er nærmest designet for å spre frykt, mener forsker.

– Dette fenomenet har tatt aspekter ved klovnene som gjør oss redde og tatt dem helt ut. De har rendyrket frykten, sier Bjarne Hansen, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi på UiB.

Han forsker på angst og fobi, og ikke minst behandlingen av disse. At det er akkurat klovner som skremmer vettet av folk i USA og England (og nå også i Norge!) skyldes en gradvis utvikling i klovners «skrekkpotensiale».

Skrekkfilm i virkeligheten



FORSKER PÅ FOBIER: Førsteamanuensis Bjarne Hansen ved Universitetet i Bergen. Foto: Håvard Kallestad

Han forklarer det slik:

• Klovner, selv de uskyldige sirkusklovnene, har egenskaper som er skremmende



• Disse egenskapene har blitt plukket opp av populærkulturen, hvor de er tatt til nye høyder, for eksempel i skrekkfilmer som «It», basert på en bok av Stephen King.

Denne filmen får i disse dager en nyinnspilling, men både filmselskapet og forfatteren har nektet for at klovnefrykten er en form for viral markedsføring.



• Så tok de såkalte «drapsklovnene» skrekkfilm-kostymene ut i den virkelige verden, enda mer rendyrket. Det er veldig lite som minner om tradisjonelle klovner i utkledning til drapsklovnene de siste dagene.

SKAPTE FRYKT: To unge gutter iført klovnemasker skapte frykt i Rønvik i Bodø tirsdag kveld. Bakgrunnen er et internasjonalt fenomen, som nå har spredd seg til Norge. Foto: POLITIET, NTB SCANPIX

Fobier er beslektet

Redselen for klovner er med andre ord ikke et nytt fenomen. Det er heller ikke unikt. Forskjellige fobier spiller på de samme grunnleggende mekanismene, og de fleste er beslektet – uansett om det gjelder klovner eller edderkopper.

– Klovner utløser blant annet frykten for det ukjente og fremmede. De har forvrengte eller overdrevne menneskelige trekk, og de skjuler ansiktene sine. Det er ikke mulig å vite hva de føler og tenker, så du vet ikke hvor du har dem. Det trigger definitivt usikkerhet og uro. Særlig hos små barn, men det er ikke uvanlig at voksne synes det er ubehagelig, sier Hansen.

Sunt å bli redd



Forskeren understreker at det er helt naturlig at folk blir skremt når de møter den såkalte «drapsklovnene» i det offentlige rom

– Det er meningen. Det er ikke et tegn på klinisk fobi, og det kan til og med være sunt. At man driver med practical jokes, skremmer folk eller tuller i offentligheten er ikke nytt, sier Hansen.

– Det er en del av et normalt samfunn. Hvor morsomt hadde det vært å se på Ylvis om de ikke skremte folk? spør forskeren.

Han mener til og med klovnene kan spille en viktig funksjon ved å lære folk at det ikke er farlig å være litt redd, sier Hansen.

– Vi er i dag så trygge at mange av oss i fare for å forveksle følelsen av uro med reel fare. Når vi skremmes kan hjelper det oss å lære forskjellen, sier forskeren.

– De fleste vil ikke ta skade av å se en slik klovn, men noen har klart gått for langt. Det finnes grenser for dette, men det er en sak for jussen og myndighetene, fortsetter han.

Følger med på situasjonen

Butikkjeden Mye Moro har ikke solgt flere klovnemasker enn vanlig til tross for den enorme oppmerksomheten den siste tiden. Men så har heller ikke Halloween-sesongen begynt.

– De siste to ukene har vi bare solgt to klovnemasker i butikken på Manglerud. Og 11 måneder i året er ikke disse lateks-maskene i sortimentet, forteller André Nerhagen, daglig leder i butikkjeden.

Maskene er nemlig typiske for Halloween, som er den 31. oktober.

– Vi følger med på situasjonen og hvordan den utvikler seg, men vi har ikke fått noe informasjonsskriv fra våre internasjonale leverandører om at dette er et problem. Vi får kanskje holde hodet litt kaldt. Men merker vi at stemningen snur, og kundene synes det er ekkelt at vi selger slike masker, så trekker vi dem tvert, sier Nerhagen som driver fem butikker i Norge.

– Hva tenker du om at folk i klovnekostymer går rundt og skremmer folk?

– Jeg synes det er ille, jeg ville blitt livredd selv. Og jeg har tross alt sett de fleste maskene. Folk må kunne oppføre seg, ikke plage uskyldige og ha normal folkeskikk! avslutter Nerhagen.