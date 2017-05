Eksperter roser Trondheim kommunes selvmordsalarm

Ekspert på selvmordsforebygging tror Trondheim kommunes oppfordring om å ta ekstra vare på ungdommene etter flere selvmord og selvmordsforsøk i byen, kan ha en forebyggende effekt.

Tirsdag gikk skoleetaten i Trondheim kommune til det uvanlige skrittet å sende ut et skriv til foreldre og foresatte ved grunnskolen i Trondheim, etter det de omtaler som unormalt mange selvmord og selvmordsforsøk blant ungdomsskoleelever i byen den siste måneden.

Johan Siqveland, som jobber med selvmordsforebyggende arbeid ved Akershus universitetssykehus (Ahus), mener initiativet kan ha en positiv effekt.

– Jeg tenker at innholdet i brevet er sunt, og fokuserer på faktorer som er viktig for psykisk helse. Brevet kan føre til at folk stopper opp og tenker om noen de kjenner kan ha det vanskelig. Slik kan det hjelpe til med å identifisere personer som er i risikogruppen for selvmord, og dempe den psykiske smerten de sliter med.

Viktig å bry seg

Også lederen for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Lars Mehlum, er positiv til utspillet fra kommunen.

– Vår holdning er at det er bra at Trondheim kommune går direkte ut til hjemmene og de foresatte med forebyggende informasjon, og dessuten opplyser om tilgjengelige hjelpetiltak for ungdom som kan være risikoutsatt. Det er imidlertid viktig å bruke nøkternt språk og unngå ytterligere smitteeffekter når saken omtales i massemediene.

ROSER KOMMUNEN: Johan Siqveland jobber med selvmordsforebygging ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Foto: Privat

Siqveland sier at det ofte er vanskelig å identifisere personer som er i risikogruppen, fordi mange holder tilbake med å snakke om psykisk smerte av den grunn at det er stigmatiserende eller vanskelig å snakke om.

– Vi vet at det å kunne snakke med noen om problemene, er en viktig faktor for å forebygge selvmord. Hvis man opplever at noen rundt seg bryr seg, og gir emosjonell støtte, kan det være god hjelp for dem som er i en sårbar situasjon.

Siqveland sier brevet som Trondheim kommune sendte ut tirsdag, trolig er et nytt virkemiddel for å ha fokus på psykiske problemer.

– Vi vet at å identifisere problemer og avstigmatisere det å søke hjelp er viktige faktorer for å avverge selvmord.

I brevet fra kommunen heter det at mai er en særlig utfordrende måned med mange arenaer hvor ungdom utsettes for ulike typer press, som eksamen, rus og kanskje brutte forventninger om å høre til.

Flere selvmord om våren

Siqveland sier at det er kjent at selvmordsraten svinger i løpet av året, og at toppen kommer i vårmånedene.

– Det er ikke en veldig stor topp, og vi skal ikke overdrive det, men om våren ser vi en overhyppighet på rundt 15 prosent. Det er viktig å huske på at selvmord er et veldig komplekst fenomen, med ulike årsaker. Stress kan være en slik faktor, og har man en følelse av utilstrekkelig og ensomhet kan det forsterkes av årstiden man er i.

ROSER KOMMUNEN: – Det er bra at Trondheim kommune går direkte ut til hjemmene og de foresatte med forebyggende informasjon, sier Lars Mehlum, leder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging. Foto: Line Møller , VG

Lars Mehlum bekrefter at det er en kjent tendens til økt forekomst av selvmord i vårmånedene, men at det ikke dreier seg om store utslag.

Ifølge stasjonssjef på Heimdal politistasjon i Trondheim, Elisabeth Eldegard Eriksen, har det vært flere tilfeller i år der unge jenter har tatt livet sitt.

I skrivet fra kommunen henvises det til Netflix-serien «13 Reasons Why», som handler om 17 år gamle Hannah som tar sitt eget liv etter å ha følt seg mobbet, oversett og utestengt. Jenta etterlater seg 13 kassettopptak der hun peker på 13 grunner til at hun velger å begå selvmord. Serien har fått mye kritikk, og flere mener serien gjør mer skade enn nytte.

Likhet øker risikoen

«Svært mange elever i ungdomsskolen ser på serien og er opptatt av den. Vi vet at barn helt ned i 4. klasse følger med. Denne meldingen går derfor til alle foreldre i Trondheimsskolen», står det i varslingsbrevet fra kommunen.

– «13 Reasons Why» er det mest eksplisitte og mest detaljrike vi har sett av fremstilling av selvmord i medier, med detaljer. Vi har derfor ikke erfaring direkte med hvordan det kan påvirke folk, sier Siqveland.

– Når det gjelder smitteeffekt, vet vi at risikoen er størst blant dem som er mest lik personen i det publiserte selvmordet. Det er i den gruppen vi har en størst risiko for å kunne se en smitteeffekt og økning i selvmord etterpå, legger han til.

Forsker om selvmord blant barn: – Meget sjeldent

Kritisk til TV-serie



Siqveland sier smitteeffekt ligger bak mellom en og fem prosent av alle selvmord.

– Jeg har ikke selv sett serien, men ut fra det jeg har lest om serien inneholder den flere elementer i fremstillingen av selvmordsproblematikk som vi ikke anbefaler. Det gjelder både detaljer i skildringen av et selvmord, og at personen som forsøker å få hjelp opplever å ikke få hjelp.

Også Mehlum er kritisk til serien.

– Vi er generelt kritiske til den nevnte TV-serien, som vi frykter kan øke risikoen for selvmordsatferd blant unge som ser på den.