Bekymring etter flere selvmord og selvmordsforsøk på Lillehammer

De to siste ukene har det vært tre tilfeller av selvmord blant unge i Lillehammer-området. Kommunen har etablert kriseteam.

HER KAN DU FÅ HJELP Kirkens SOS døgnåpne telefon: 22 40 00 40 (www.kirkens-sos.no har også en chat og meldingstjeneste)

22 40 00 40 (www.kirkens-sos.no har også en chat og meldingstjeneste) Mental Helses døgnåpne og gratis hjelpetelefon: 116 123

døgnåpne og gratis hjelpetelefon: 116 123 Røde Kors telefonen for barn og unge: Røde kors-telefonen for barn og unge, åpen mandag-fredag 14-20: 800 333 21

Røde kors-telefonen for barn og unge, åpen mandag-fredag 14-20: 800 333 21 På Røde Kors nettsider kan du også chatte, diskutere og sende mail hvis du har spørsmål eller trenger noen å snakke med.

kan du også chatte, diskutere og sende mail hvis du har spørsmål eller trenger noen å snakke med. Alarmtelefonen for barn og unge: Er gratis og åpen 15.00-08.00 og døgnåpen på helligdager og i helger: 116 111

Er gratis og åpen 15.00-08.00 og døgnåpen på helligdager og i helger: 116 111 Kontakt fastlegen din, som også kan henvise deg videre dersom du trenger hjelp hos for eksempel psykolog

– Det stemmer at det har vært flere enn vanlig. Det har vært både blant våre nåværende og tidligere elever, forteller rektor ved Lillehammer videregående skole, Torbjørn Ljones.

Også i Trondheim: Kommunen slår alarm etter flere selvmord

De siste 14 dagene har tre unge mennesker tatt sitt eget liv i Lillehammer-området. Det har også vært et alvorlig selvmordsforsøk.

Flere er nåværende eller tidligere elever på samme skole, og rektor forteller at de nå er opptatte av å være medmennesker.

– Det har vært altfor mange selvmord i gruppen rundt 20 år. Vi har opplevd selvmord før, men ikke så mange på så kort tid, sier han.

Bekymret for selvmordsbølge

Ljones er rektor for totalt 1300 elever, og er bekymret for at det kan være snakk om en bølgeeffekt.

– Det er vi selvsagt redde for. Det er viktig for oss å gå frem på en måte som gjør at dette ikke blir forsterket, hvis det skulle være en bølge, sier han.

Lillehammer kommune har etablert et kriseteam.

– Vi har hatt flere hendelser av selvmord enn vanlig på Lillehammer, derfor har vi nå et åpent tilbud for dem som trenger noen å snakke med eller ønsker en eller annen form for veiledning, forteller Ragnhild Bakken, kommunalsjef for velferd i Lillehammer kommune.

Tilbudet hun og kommunen har satt i gang, begynte onsdag ettermiddag og skal foreløpig foregå på ettermiddagstid til og med førstkommende søndag. Det var NRK som først omtalte tilbudet.

Ekspert på selvmordsforebygging: Roser Trondheims selvmordsalarm

– Dette har ringvirkninger



Det er bare noen uker siden også Trondheim hadde flere tilfeller av selvmord blant unge på kort tid. Da ble Netflix-serien «13 reasons why» trukket frem som en mulig årsak.

Serien handler om en ung jente som tar sitt eget liv og forklarer hvorfor gjennom 13 kassettopptak, og har fått både ros og kritikk for direkte og grafisk fremstilling av selvmord og selvmordstematikk.

Serien og hendelsene i Trondheim snakkes også om på Lillehammer, forteller Ljones. Men han understreker at det foreløpig ikke er noen grunn til å tro at det er en årsakssammenheng på Lillehammer.

– Vi vet jo også om serien mange snakker om, men vi har ikke noen grunn til å tro at den har utløst noe spesielt. Men jeg tror de fleste ungdommer kjenner til den, sier han.

De neste ukene kommer han og skolen til å fokusere på å være der for elevene.

– Både lærere og andre ansatte er opptatt av å først og fremst være medmennesker i en slik situasjon. Vi prøver selvfølgelig å forebygge, og når det skjer prøver vi å trøste og vise omsorg for elevene. Dette har ringvirkninger, det er mange som kjenner noen, forteller han.

Han forteller at også årstiden gjør det hele utfordrende for både elever og lærere.

– Vi er i en tid med eksamener og russetid, hvor folk skal være glade og lykkelige. Det blir store kontraster.

VG har forsøkt å komme i kontakt med politiet om saken, som sier at de ikke har anledning til å kommentere saken før over helgen.