PST etterforsker hatmeldinger fra Larvik-islamist

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal etterforske meldingene den profilerte Larvik-islamisten Mohyeldeen Mohammad sendte til stortingspolitiker Abid Raja fra Venstre.

– Vi har mottatt en anmeldelse og startet etterforskning, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til NRK.

Den kjente islamisten fra Larvik bekreftet mandag overfor NRK at det var han som i helgen sendte trakasserende meldinger til Abid Raja. Meldingene ble sendt etter at Raja i VG i helgen sa at han er imot et forbud mot burka og nikab. Samtidig skrev Raja at han «har følt vemmelse» når han har sett kvinner i burka og nikab.

11. september

Det skal ha provosert Mohammad, som første gang gjorde seg bemerket i offentligheten da han i 2010 advarte mot «et 11. september på norsk jord» under en appell mot Mohammed-karikaturer på Universitetsplassen i Oslo.

Slik lød en av de trakasserende meldingene som lå på Rajas telefon lørdag morgen: «Din skitne svin, må Allah brenne deg i Jahannam, din uoppklarte kafir hund. Du er en skam for pakkiser og muslimer, ikke kall deg muslim, for Wallahi du har INGENTING med islam å gjøre, skitne forræder!!!».

Lav profil

Mohammad har tidligere markert seg som en skikkelse i det islamistiske miljøet i Norge og har flere ganger vært i søkelyset til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Mohammad ble i Oslo tingrett i 2013 bøtelagt for å ha vært i besittelse av en våpenkopi på offentlig sted. Mohammad returnerte fra Syria vinteren 2013. Han postet flere bilder der han poserte med våpen i Syria i løpet av høsten 2012. De siste par årene har han holdt en lav profil offentlig.

– Når en stortingsmann anmelder et forhold, er det naturlig at PST starter etterforskning. Det er jobben deres, sier John Christian Elden, som er Mohyeldeen Mohammads advokat til NRK.