På grunn av brudd i en fiberkabel i Oslo-området, er DAB-nettet nede over store deler av landet.

– Jeg kan bekrefte at det er et fiberbrudd i Oslo-området og et i Oppland. I Oppland går det utover bredbånd og mobil, mens det er problemer med DAB-nettet over hele landet, sier assisterende direktør Elisabeth Aarsæther i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til VG.

Det førte blant annet til telefonstorm til rikskringkasteren NRK, som hadde flyttet kanaler fra riksblokka til regionblokka slik at folk ble nødt til å søke opp kanalene på nytt, ifølge NTB.