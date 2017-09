Resett klager Dagens Næringsliv inn for PFU

Nettavisen Resett har bestemt seg for å klage Dagens Næringsliv inn for PFU. De påstår artikkelen om dem selv inneholder grove faktafeil og at den er injurierende.

I et innlegg på Resett hevder redaktør Helge Lurås og styreleder Mikkel Dobloug at DNs magasinartikkel «Historien om milliardærenes nye nettavis» er en fortelling som «flyter frem og tilbake mellom fakta og fiksjon».

Lurås og Dobloug skriver at DN har «kokt i hop en fortelling som knytter Donald Trump, bonderomantikere, finanselite, Breitbart, Steve Bannon, et nystartet politisk parti, Frp, jødehat og Pegida inn i én og samme fortelling».

Resett, som ble lansert tidligere denne uken, har allerede skapt overskrifter i flere større medier.

– Drittpakke

Dobloug sier til VG at Resett, etter samtaler med advokat, har bestemt seg for å klage Dagens Næringsliv inn for PFU og vurderer i tillegg rettslige skritt i form av sivilt søksmål.

REAGERER: Styrelder i Resett, Mikkel Dobloug, sier at nettavisen må tilbakevise grove faktafeil i DNs artikkel. Foto: , Privat

– Dette er en sofistikert drittpakke, sier Dobloug.

Han reagerer på flere forhold ved artikkelen, blant annet hvordan partiet til Alliansen, som nå drives av Hans Jørgen Lysglimt Johansen, knyttes opp til Resett.

Alliansen har partimottoet: «For våre norske tradisjoner, våre norske verdier og vår selvstendighet».

Dobloug startet et partiinitiativ ved navn Alliansen, tenkt som et nytt sentrumsparti, men partiprosjektet ble lagt dødt, og han solgte partilogo, effekter og nettsider til Lysglimt Johansen, sier Dobloug.

Senere stiftet Lysglimt Johansen et parti ved navn Alliansen.

– Det er feil å knytte Alliansen opp til Resett. Resett har like mye med Lysglimt å gjøre som det Gro Harlem Brundtland har med Resett å gjøre, sier han.

Fikk sitatsjekk

Dobloug hevder at det er flere faktafeil i artikkelen, blant annet angående oppstarten av Resett og tidspunktet for da han og Lurås møtte hverandre for første gang.

– Artikkelen er veldig lang så vi må gå gjennom den bit for bit og tilbakevise grove faktafeil og injurierende påstander, sier Dobloug.

DNs journalister ga ifølge Dobloug sitatsjekk, men hevder de ikke visste at for eksempel Lysglimt Johansen skulle bli en del av artikkelen.

– Artikkelen er morsom å lese, men det er røverhistorier. Det er fake news, sier styrelederen, som hevder at flere, blant annet investor i Resett, milliardæren Øystein Stray Spetalen, også vurderer PFU-klage.

VG har forsøkt å få kontakt med administrerende direktør i Dagens Næringsliv, Amund Djuve lørdag kveld. Han har ikke besvart våre henvendelser.

Featureredaktør Gry Egenes sier til VG at hun ikke har noen kommentarer til den planlagte klagen lørdag kveld.