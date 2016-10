Hipsterpartiet som stjeler velgere fra Clinton

ALEXANDRIA (VG) To historisk upopulære presidentkandidater er i ferd med å gi USA et reelt tredje alternativ i valget; Det libertarianske parti og deres kandidat Gary Johnson (63).

– Jeg var demokrat og jobbet for Obamas kampanje, men ble mer og mer skuffet og frustrert over politikken. De gjør ingenting av det de lover. Vi er fortsatt i krig, så kom Snowden-saken og overvåkning av borgere, og så har vi narkotikakrigen som ingen gjør noe med, sier Danny Bakker (26) til VG.

Han gjør som stadig flere amerikanske velgere mellom 18 og 35 år (millennials); vender ryggen til republikanerne og demokratenes kandidat til fordel for det libertarianske partiet.

Målinger gir partiet en nasjonal oppslutning på rundt åtte prosent, en betydelig vekst fra 2012 da libertarianerne fikk én prosent av stemmene.

Nett-generasjonen

Når VG besøker hovedkvarteret i Alexandria er det en stor aktivitet. Kjelleren er stappfull av millennials som står og pakker klistremerker, hageskilt, T-skjorter og capser med partiets brannfakkellogo og Johnsons navn til nye medlemmer.

– Den unge velgergruppen er vokst opp på internett og har bred tilgang på informasjon. Vi godtar ikke lenger å bare ha to kandidater å velge mellom fordi systemet vil ha det slik. For oss er det ikke så stor forskjell på Trump og Clinton, fortsetter Andy Bakker, en av partiets frivillige.

Det libertarianske partiet Liberalt parti dannet i Colorado i 1971 som hadde sitt beste presidentvalg i 1980 med drøyt en prosent av stemmene. Deres hovedtema er mindre stat og statlige reguleringer, og større personlig frihet. DLP ønsker å fjerne velferdsstaten for å senke skattene drastisk. De ønsker å fjerne alle reguleringer i arbeidslivet som for eksempel minstelønn. De er for legalisering av marihuana, for fri abort og mot våpenkontroll. Det libertarianske partiet er også sterk motstander av all amerikansk krigføring. Deres presidentkandidat er guvernør i New Mexico, Gary Johnson (63), sammen med visepresidentkandidat William Weld. Begge kandidatene er tidligere medlemmer av det republikanske partiet.

– Mange av de nye velgerne er folk som tidligere ikke har vært så politisk interessert, eller kanskje gitt opp å stemme fordi de er unge hipstere som vil bort fra establishmentet, sier Bruce Powell, sjef for Gary Johnsons kampanje i Washington DC.

– Vi når frem

Ifølge en Quinnipiac-poll i september svarte 29 prosent av millennials at de vil stemme på Gary Johnson. 31 prosent sa de vil stemme på Clinton, mens 26 prosent sa Trump. Ikke siden 1980-tallet har libertarianerne hatt dagens oppslutning og økonomi, opplyser politisk direktør Carla Powell, som har vært i partiet i over 20 år.

I likhet med eksperter tror hun veksten skyldes at man i år har to ekstremt upopulære kandidater. Libertarianernes partiprogram om en mindre stat, lavere skatter, nei til krig og større personlig frihet, tiltaler også unge.

– Budskapet vårt når frem til millennials, sier Carla Howell til VG.

EKS-DEMOKRAT: Andy Bakker jobbet for Obamas kampanje, men gikk til Det libertarianske partiet fordi han var skuffet over brutte løfter. Han bryr seg ikke om en stemme på Gary Johnson kan hjelpe Trump til Det hvite hus. Foto: Thomas Nilsson , VG

De unges misnøye skader Hillary Clinton mer enn Donald Trump. Siden august falt hennes ledelse over Trump blant unge fra 24 til fem prosentpoeng. I samme periode vokste Johnson fra 16 til 29 prosentpoeng, melder Washington Post.

UTFORDRER: Presidentkandidat Gary Johnson ligger an til å mangedoble oppslutningen om Det libertarianske partiet i årets valg. Foto: Scanpix Foto: David Zalubowski , AP

– Det Hillary Clinton tilbyr er akkurat det samme som Trump, minus de absurde utspillene. Etter nærmere 30 år som toppolitiker har hun ingen mulighet til å selge forandring, sier Danny Bakker.

– Men deres stemme på Gary Johnson svekker Clinton og kan dermed gi Trump seieren?

– Vi tror ikke det spiller en rolle om det er Trump eller Clinton som ender i Det hvite hus. Problemstillingen er bare aktuell fordi Trump er en såpass kontroversiell kandidat. Selv Bernie-fansen er møkk lei av at han later til å være enig med Clinton nå. De ser igjennom det, sier Bakker.

Clinton-kampanjen kjører nå en storoffensiv mot unge velgere og sender sterke profiler som Michelle Obama, Elizabeth Warren og Bernie Sanders ut på valgmøter, universiteter og høyskoler i vippestatene.

Det libertarianske parti jobber for å gjøre seg enda mer synlige i USA.

Tabber gir oppsving

Ironisk nok er det Gary Johnsons tabber som bringer partiet ut til massene. Tidligere i høst vakte han oppsikt da han fikk problemer under et intervju og spurte journalisten «Hva er Aleppo?»

I et annet intervju klarte han ikke å navngi noen internasjonale ledere han beundrer. Og sist uke, i et intervju med New York Times, kom han ikke på hva Nord-Koreas leder heter, Kim Jong-un altså.

ALL PR ER GOD PR: Det libertarianske partiet har ikke hatt så mange medlemmer og pengebidrag på over tyve år. - Hver gang Johnson sier noe dumt dobles innmeldingene våre, sier partiansatt Matt Quick til VG. Foto: Thomas Nilsson , VG

– Hver gang Johnson sier noe dumt dobles innmeldingene våre. Folk får høre om han, søker opp partiet og finner ut at de er enig i mye av det vi står for, sier partiansatt Matt Quick til VG.

Libertarianernes kjemper også for en plass i de nasjonale presidentdebattene. For å få delta må en kandidat ha over 15 prosents oppslutning, en nærmest umulig oppgave uten dekning i massemediene. Årets målinger er omstridt. De som oftest intervjues er folk med fasttelefon, men mange unge har kun mobil.

– Vi er uansett på banen nå, flere vil høre om vårt program. Vi håper å komme oss inn i den tredje og siste debatten - da kan alt skje. Når folk får greie på hva vi står for, vil de ha det, sier politisk direktør Carla Howell.